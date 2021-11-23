Появилось видео дикого поступка на матче "Динамо" - "Бавария"

В Киеве футбольный мачт команд "Динамо"-"Бавария" на столичном стадионе НСК "Олимпийский" омрачился досадным инцидентом в самом начале поединка из-за дикого поведения болельщика, который внезапно отправился на поле "на пробежку", и спровоцировал потасовку.

На кадрах видно, как разгоряченного фаната без верхней одежды ловят на поле стюарды - сотрудники охраны стадиона гонялись за ним по всему газону - и выводят в сторону трибун.

Мужчина громко возмущается и ругается, однако таки следует за ними и перебирается через ограждение.

Инцидент с ультрас на матче "Динамо"-"Бавария" на НСК "Олимпийский" 23 ноября (фото: скриншот видео)

Далее можно увидеть, как к двум десяткам стюардам со своих мест выскакивают еще несколько ультрас, и начинают драку, "отбивая" своего товарища.

Футбольные фанаты устроили потасовку со стюардами (фото: скриншот видео)

Тот же, в свою очередь, просто забрался в сектор WBC, чтобы следить за игрой дальше.

Также на ролике видно, что в момент потасовки ультрас со стюардами к ним неспешно приближался отряд полиции...

Инцидент на матче разрешился довольно быстро (фото: скриншот видео)

Но вмешаться в происходящее правоохранители так и не успели - очевидно, одним своим видом охладив пыл болельщиков в этот снежный матч.

Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: на НСК "Олимпийский" произошел инцидент с ультрас в начале матча "Динамо" - "Бавария" групповой стадии Лиги чемпионов 23 ноября