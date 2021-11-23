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З'явилось відео дикого вчинку у матчі "Динамо" - "Баварія"

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 21:49
З'явилось відео дикого вчинку у матчі "Динамо" - "Баварія" Колаж РБК-Україна: на матчі "Динамо" - "Баварія" ультрас влаштували бійку
Автор: Володимир Костирін

У Києві футбольний матч команд "Динамо"-"Баварія" на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" затьмарився прикрим інцидентом на самому початку поєдинку через дику поведінку вболівальника, який раптово відправився на поле "на пробіжку", і спровокував штовханину.

Відео витівки 23 листопада опубліковано на Facebook-сторінці "Оперативний".

На кадрах видно, як розпаленого фаната без верхнього одягу ловлять на полі стюарди - співробітники охорони стадіону ганялися за ним по всьому газону - і виводять у бік трибун.

Чоловік голосно обурюється і лається, проте таки слідує за ними і перебирається через огорожу.

З'явилось відео дикого вчинку у матчі &quot;Динамо&quot; - &quot;Баварія&quot;

Інцидент з ультрас на матчі "Динамо"-"Баварія" на НСК "Олімпійський" 23 листопада (фото: скріншот відео)

Далі можна побачити, як до двох десятків стюардів зі своїх місць вискакують ще кілька ультрас, і починають бійку, "відбиваючи" свого товариша.

З'явилось відео дикого вчинку у матчі &quot;Динамо&quot; - &quot;Баварія&quot;З'явилось відео дикого вчинку у матчі &quot;Динамо&quot; - &quot;Баварія&quot;

Футбольні фанати влаштували бійку зі стюардами (фото: скріншот відео)

Той же, своєю чергою, просто забрався в сектор WBC, щоб стежити за грою далі.

Також на ролику видно, що в момент бійки ультрас зі стюардами до них неспішно наближався загін поліції...

З'явилось відео дикого вчинку у матчі &quot;Динамо&quot; - &quot;Баварія&quot;

Інцидент на матчі вирішився досить швидко (фото: скріншот відео)

Але втрутитися в те, що відбувається, правоохоронці так і не встигли - очевидно, одним своїм виглядом охолодивши запал уболівальників в цей сніговий матч.

Попереджаємо, на відео звучить ненормативна лексика!

Відео: на НСК "Олімпійський" стався інцидент з ультрас на початку матчу "Динамо" - "Баварія" групової стадії Ліги чемпіонів 23 листопада

Раніше повідомлялося, що нещодавно на футбольному матчі серед юнаків сталася серйозна бійка, під час якої билися навіть батьки гравців "Інтера" з Дніпра та "Маріуполя".

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