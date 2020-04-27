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З'явилося важливе попередження про маски: так носити їх не можна

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 19:18
З'явилося важливе попередження про маски: так носити їх не можна
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Як правильно захистити себе від коронавірусу за допомогою маски - в матеріалі Styler

Коронавірус COVID-19 атакував понад три мільйони людей в усьому світі. Українці вже звикли до обов'язкового масочному режиму, і багато хто шиє захисні засоби собі самі, або замовляє у знайомих, в ательє на дому. Але в деяких випадках таку маску потрібно терміново замінювати, в яких саме - читайте в нашому матеріалі.

Така маска, за стандартами ВООЗ не забезпечує 100% захисту від проникнення вірусів, але вона може вберегти вас від дотиків до обличчя, та й у магазин в такій масці точно пустять. Але головною перевагою тканинної маски є те, що вона багаторазова.

Лікарі розповіли, як правильно використовувати саморобні тканинні маски, щоб захист при їх носінні був максимально ефективним.

Таку маску потрібно обов'язково прати після кожного використання. Крім того, саморобну тканинну маску не можна носити після того, як вона стане вологою. Її треба одразу ж замінити.

Якщо не дотримуватися цих важливих правил, коронавірус можна підхопити просто доторкнувшись до маски.

Після того, як ви зняли маску, руки потрібно ретельно вимити з милом чи обробити антисептиком. Маску необхідно випрати в мильному розчині, а потім повністю висушити. Можна до всього ще й пропрасувати її з відпарюванням. Тоді захист при носінні такої маски буде максимально ефективним.

Раніше ми писали, які маски заборонено носити в Україні після посилення карантинних заходів з 6 квітня.

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