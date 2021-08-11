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Появилось яркое видео из аэропорта Киева: путь пассажира с необычного ракурса

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Киев, Среда 11 августа 2021 20:48
Появилось яркое видео из аэропорта Киева: путь пассажира с необычного ракурса Фото: аэропорт "Жуляны" в Киеве показал необычное видео (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Аэропорт "Киев" (Жуляны) показал, как пассажир проходит все процедуры перед вылетом с помощью полета на дроне.

Видео опубликовано на YouTube-канале аэропорта "Киев".

На нем можно увидеть, как дрон вначале летит на привокзальной площади, а потом влетает в терминал, пролетает через зал регистрации, контроль на авиационную безопасность и паспортный контроль.

В аэропорте отметили, что полет беспилотного летательного аппарата был согласован с администрацией. Поэтому самостоятельно подобное видео снимать запрещено.

Тем более, что в районах аэропортов запрещено использовать дроны, поскольку они могут столкнуться с самолетами, что может привести к серьезным последствиям.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) показал необычное видео

Напомним, в Одессе девушка за парковку в аэропорту заплатила почти тысячу долларов. Она оставила машину по ошибке не на той стоянке и за 16 дней ей пришлось заплатить 26 700 гривен.

Изначально, она не планировала парковаться за 1440 гривен в сутки. На стоянке напротив неделя стоит 600 гривен, и вот здесь она и хотела оставить свое авто.

Мы также писали о том, что киевлянка рассказала об удобствах аэропорта "Борисполь" во время путешествия с младенцем. Женщина с 11-месячным малышом в коляске назвала плюсы и минусы международного аэропорта.

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