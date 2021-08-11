З'явилося яскраве відео з аеропорту Києва: шлях пасажира з незвичного ракурсу
Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав, як пасажир проходить всі процедури перед вильотом за допомогою польоту на дроні.
Відео опубліковано на YouTube-каналі аеропорту "Київ".
На ньому можна побачити, як дрон спочатку летить на привокзальній площі, а потім влітає в термінал, пролітає через зал реєстрації, контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль.
В аеропорті зазначили, що політ безпілотного літального апарату був узгоджений з адміністрацією. Тому самостійно подібне відео знімати заборонено.
Тим більше, що в районах аеропортів заборонено використовувати дрони, оскільки вони можуть зіткнутися з літаками, що може привести до серйозних наслідків.
Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав незвичайне відео
Нагадаємо, в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів. Вона залишила машину помилково не на тій стоянці і за 16 днів їй довелося заплатити 26 700 гривень.
Спочатку, вона не планувала паркуватися за 1440 гривень на добу. На стоянці навпроти тиждень коштує 600 гривень, і ось тут вона і хотіла залишити своє авто.
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