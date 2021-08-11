З'явилося яскраве відео з аеропорту Києва: шлях пасажира з незвичного ракурсу

Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав, як пасажир проходить всі процедури перед вильотом за допомогою польоту на дроні.

На ньому можна побачити, як дрон спочатку летить на привокзальній площі, а потім влітає в термінал, пролітає через зал реєстрації, контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль.

В аеропорті зазначили, що політ безпілотного літального апарату був узгоджений з адміністрацією. Тому самостійно подібне відео знімати заборонено.

Тим більше, що в районах аеропортів заборонено використовувати дрони, оскільки вони можуть зіткнутися з літаками, що може привести до серйозних наслідків.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав незвичайне відео