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З'явилося яскраве відео з аеропорту Києва: шлях пасажира з незвичного ракурсу

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Київ, Середа 11 серпня 2021 20:48
З'явилося яскраве відео з аеропорту Києва: шлях пасажира з незвичного ракурсу Фото: аеропорт "Жуляни" в Києві показав незвичайне відео (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав, як пасажир проходить всі процедури перед вильотом за допомогою польоту на дроні.

Відео опубліковано на YouTube-каналі аеропорту "Київ".

На ньому можна побачити, як дрон спочатку летить на привокзальній площі, а потім влітає в термінал, пролітає через зал реєстрації, контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль.

В аеропорті зазначили, що політ безпілотного літального апарату був узгоджений з адміністрацією. Тому самостійно подібне відео знімати заборонено.

Тим більше, що в районах аеропортів заборонено використовувати дрони, оскільки вони можуть зіткнутися з літаками, що може привести до серйозних наслідків.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) показав незвичайне відео

Нагадаємо, в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів. Вона залишила машину помилково не на тій стоянці і за 16 днів їй довелося заплатити 26 700 гривень.

Спочатку, вона не планувала паркуватися за 1440 гривень на добу. На стоянці навпроти тиждень коштує 600 гривень, і ось тут вона і хотіла залишити своє авто.

Ми також писали про те, що киянка розповіла про зручності аеропорту "Бориспіль" під час подорожі з немовлям. Жінка з 11-місячним малюком в колясці назвала плюси і мінуси міжнародного аеропорту.

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