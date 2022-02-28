Появилась предсмертная переписка оккупанта с мамой: "здесь настоящая война, мне страшно"

Мама спросила у него, почему он так долго не отвечал на сообщения и точно ли он на учениях. Он ответил, что находится не в Крыму на учениях, а на настоящей войне в Украине.

"Мама, я в Украине. Здесь настоящая война. Мне страшно. Мы хе**чимо по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они нас будут поздравлять, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. Я сейчас только умереть хочу", - написал солдат.

Также полк Азов обратился к русским матерям:

"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой. Если ваши близкие отправились на учебу - скорее всего они участвуют в нападении на Украину".

Переписка русского солдата с мамой (twitter.com/polk_azov/status)