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Появилась предсмертная переписка оккупанта с мамой: "здесь настоящая война, мне страшно"

Автор: Татьяна Самарук

Появилось фото переписки убитого российского солдата с мамой. В частности, он написал, что на войне и ему страшно.

Фото переписки опубликовали на странице полка Азов в Twitter.

Мама спросила у него, почему он так долго не отвечал на сообщения и точно ли он на учениях. Он ответил, что находится не в Крыму на учениях, а на настоящей войне в Украине.

"Мама, я в Украине. Здесь настоящая война. Мне страшно. Мы хе**чимо по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они нас будут поздравлять, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. Я сейчас только умереть хочу", - написал солдат.

Также полк Азов обратился к русским матерям:

"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой. Если ваши близкие отправились на учебу - скорее всего они участвуют в нападении на Украину".

Переписка русского солдата с мамой (twitter.com/polk_azov/status)

Ранее мы сообщали, что под Черниговом люди без оружия развернули вражеские танки.

Также мы писали, что огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя.

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