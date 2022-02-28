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З'явилося передсмертне листування окупанта з мамою: "тут справжня війна, мені страшно"

Автор: Тетяна Самарук

З'явилось фото листування вбитого російського солдата з мамою. Зокрема, він написав, що на війні і йому страшно.

Фото листування опублікували на сторінці полку Азов у Twitter.

Мама запитала у нього, чому він так довго не відповідав на повідомлення і чи точно він на навчаннях. Він відповів, що перебуває не в Криму на навчаннях, а на справжній війні в Україні.

"Мамо, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно. Ми хе**чимо по всім підряд, навіть по мирним. Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко. Я зараз тільки вмерти хочу", - написав солдат.

Також полк Азов звернувся до російських матерів:

"Російські матері та батьки! Зробіть так, щоб нам не довелося вбивати ваших дітей – заберіть їх додому. Якщо ваші близькі вирушили на навчання - швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну".

Листування російського солдата з мамою (twitter.com/polk_azov/status)

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом люди без зброї розвернули ворожі танки.

Також ми писали, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.

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