Появилось новое видео роскошных дворцов Козина, где живут политики и олигархи

Журналисты показали в новом видео элитные дома в Козине под Киевом, который считается самым дорогим поселком в Украине. Там находятся роскошные дворцы с собственными выходами на пляж, охраной, камерами наблюдениями.

На кадры видео попали поместья, которые выставлены на продажу в Козине. Поместье, которое оценено в 10 миллионов долларов содержит в себе 1,2 гектара, собственный пляж, два винных погреба – для белых и красных вин, SPA-центр, теннисный корт, гостевой домик и много камер наблюдениями. Как рассказали журналисты программы "Гроші", по соседству находятся дома известных украинских политиков.

Отмечается, что в таких поместьях есть собственные кинотеатры и даже комнаты для шуб. В 2014 году стоимость таких домов была намного выше – от 15 до 20 миллионов долларов, но сейчас цены упали – в среднем около 10 миллионов долларов. В этом доме два бассейна – один на улице, а второй – внутри здания. Также есть собственный ресторан, собственный выход на набережную и пляж.

"Дом напоминает кукольный, там 8 спален, пять санузлов, два бассейна, игровая комната и кухня", - говорится в сюжете.

Еще один дом, который также упал в цене, стоит приблизительно столько же, сколько целый коттеджный городок в Испании – 12 миллионов долларов. Два бассейна, собственный оборудованный причал, летний домик. В доме шелковые ковры, при входе – отдельная гардеробная комната.

Витражные окна и камин, высота потолка – 8 метров, диваны из Италии. На первом этаже – огромная зона отдыха и бильярдная. Везде – белый мрамор, мебель из дорогого дерева, ручной работы. Все спальни с санузлами и гардеробами. На 1200 квадратных метров – 4 спальни, 5 гардеробных, 6 санузлов, домашний кинотеатр, SPA-центр, тренажерный зал, отдельная комната для шуб, еще комната для чемоданов, сауна, бассейн внутри дома и два винных погреба – один для белого вина, второй – для красного.

Как объясняют журналисты, для комфортной жизни в таком доме нужно ежемесячно выкладывать по 100 тысяч гривен. Часть этих денег – на зарплаты садовникам, уборщицам, охране, еще часть – на закупку необходимых материалов.

Дворцы политиков и олигархов в поселке Козин

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала свой особняк за 3 миллиона евро.

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