З'явилося нове відео розкішних палаців Козина, де живуть політики та олігархи

Журналісти показали в новому відео елітні будинки в Козині під Києвом, який вважається найдорожчим селищем в Україні. Там знаходяться розкішні палаци з власними виходами на пляж, охороною, камерами спостереженнями.

На кадри відео потрапили маєтки, які виставлені на продаж в Козині. Маєток, який оцінено в 10 мільйонів доларів містить у собі 1,2 гектара, власний пляж, два винних льохи – для білих і червоних вин, SPA-центр, тенісний корт, гостьовий будиночок і багато камер спостереженнями. Як розповіли журналісти програми "Гроші", по сусідству знаходяться будинки відомих українських політиків.

Зазначається, що в таких маєтках є власні кінотеатри та навіть кімнати для шуб. У 2014 році вартість таких будинків була набагато вище – від 15 до 20 мільйонів доларів, але зараз ціни впали – в середньому близько 10 мільйонів доларів. У цьому будинку два басейни – один на вулиці, а другий – всередині будівлі. Також є власний ресторан, власний вихід на набережну і пляж.

"Будинок нагадує ляльковий, там 8 спалень, п'ять санвузлів, два басейни, ігрова кімната і кухня", - йдеться в сюжеті.

Ще один будинок, який впав в ціні, коштує приблизно стільки ж, скільки ціле котеджне містечко в Іспанії – 12 мільйонів доларів. Два басейни, власний обладнаний причал, літній будиночок. В будинку шовкові килими, при вході – окрема гардеробна кімната.

Вітражні вікна, камін, висота стелі – 8 метрів, дивани з Італії. На першому поверсі – величезна зона відпочинку і більярдна. Скрізь – білий мармур, меблі з дорогого дерева, ручної роботи. Всі спальні з санвузлами та гардеробами. На 1200 квадратних метрів – 4 спальні, 5 гардеробних, 6 санвузлів, домашній кінотеатр, SPA-центр, тренажерний зал, окрема кімната для шуб, ще кімната для валіз, сауна, басейн всередині будинку і два винних льохи – один для білого вина, другий – для червоного.

Як пояснюють журналісти, для комфортного життя в такому будинку потрібно щомісяця викладати по 100 тисяч гривень. Частина цих грошей – на зарплати садівникам, прибиральницям, охороні, ще частина – на закупівлю необхідних матеріалів.

Палаци політиків і олігархів в селищі Козин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала свій особняк за 3 мільйони євро.

А також ми розповідали про те, що розкішний особняк Ахметова під Києвом потрапив на відео.