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Озеро и фонтаны: роскошный особняк Ахметова под Киевом попал на видео

Киев, Понедельник 12 октября 2020 17:07
Озеро и фонтаны: роскошный особняк Ахметова под Киевом попал на видео
Дом Рината Ахметова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Ринат Ахметов построил настоящий трехэтажный дворец

Ринат Ахметов уже въехал в свою новую резиденцию, которая находится под Киевом в поселке Плюты. Здесь он проводит деловые встречи с первыми лицами страны и наслаждается отдыхом.

В сентябре Ахметов отпраздновал свой 54-й день рождения в новом особняке. Журналистам "Страны" с помощью дрона удалось посмотреть, как живет самый богатый человек в Украине.

Трехэтажный особняк строили более пять лет. Имение раскинулось на 25 гектарах земли, которые окружены двойным забором. Земля олигарха находится рядом с Украинкой, подальше от других состоятельных жителей Конча-Заспы. Вокруг территории нет никаких соседей, только густой сосновый лес.

Особняк Рината Ахметова (видео: YouTube)

Кроме основного роскошного дома есть еще несколько построек. На участке расположена парковка, бассейн, джакузи и купель, а также несколько видов бань. Особняк украшен мраморными скульптурами. Также возле дома находятся два фонтана.

Жители села Плюты поговаривают, что Ахметов распорядился, чтобы на территории его имения вырыли подземный тоннель. Тайный ход якобы проходит под прудом и соединяет хозяйские апартаменты с гостевым домиком.

От дронов любопытных людей владения Ахметова защищают глушители сигнала, которые мощнее, чем использует президент Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова. Но все же журналистам удалось заснять дом на расстоянии.

Напомним, Ахметов купил самый дорогой дом в мире на Лазурном берегу.

Ранее мы также писали о том, что появились новые фото и видео огромного дворца Рината Ахметова под Киевом.

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