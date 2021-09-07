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Появилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обед

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Вторник 07 сентября 2021 15:09
Появилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обед Чем кормят в столовой Верховной Рады (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Верховная Рада Украины начала свою работу после летних каникул во вторник, 7 сентября. Для журналистов ввели специальные карточки для посещения столовой и ограничили количество – до 12 журналистов одновременно.

Какие блюда появились в обновленном меню столовой Верховной Рады и какая у них стоимость, рассказал корреспондент УНИАН.

Самые дорогие блюда в столовой для депутатов – рыбные. Филе семги – 174 гривны, филе семги гриль – 182 гривны. Тартар с семгой и авокадо – 241 гривна.

Первые блюда: окрошка – 59 гривен и борщ – 51 гривна.

А вот за вторые блюда придется отдать от 39 до 216 гривен. На гарнир предлагается пюре, отварной рис и гречневая каша – они обойдутся до 44 гривен за порцию.

Салаты стоят от 32 до 90 гривен. Самые дорогие – "Царский" с семгой и "Капрезе" с моцареллой.

Омлет стоит 42 гривны, блины с яблоками и медом – 55 гривен. Овощной шашлык – 67 гривен, деруны – 93 гривны за порцию.

Филе судака в томате с овощами – 97 гривен, рыбные котлеты – 43 гривны, отварное филе судака – 84 гривны.

Котлеты из свинины – 60 гривен, биточки дижонские – 73 гривны, паровые куриные котлеты – 39 гривен. Отварные куриные бедра – 51 гривна, котлета по-киевски – 58 гривен.

Доступны по цене и десерты: желе стоит 33 гривны, десерт "Белоснежка и семь гномов" – 63 гривны, кусочек чизкейка – 39 гривен.

Появилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обедПоявилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обедПоявилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обедПоявилось новое меню столовой Верховной Рады: сколько стоит обедФото: Меню столовой Верховной Рады (Таня Поляковская, УНИАН)

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят обеды школьников в разных странах мира.

А также рассказывали о том, какие нормы питания введены в украинских школах.

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