Новые нормы питания в школах. Кабмин установил переходный период для нововведений

Кабинет министров Украины установил переходный период внедрения новых норм питания в школах и детсадах. Он продлится до конца текущего года.

Согласно постановлению, также устанавливается мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января 2022 года, в случае нарушения требований норм питания.

Как указано в пояснительной записке, введение переходного периода поможет избежать судебных исков, которые могли возникнуть из-за расторжения контрактов на поставку пищевых продуктов в учебные заведения.