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Новые нормы питания в школах. Кабмин установил переходный период для нововведений

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Украина, Среда 18 августа 2021 14:17
Новые нормы питания в школах. Кабмин установил переходный период для нововведений Фото: Кабмин установил переходный период для внесения норм питания в школах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров Украины установил переходный период внедрения новых норм питания в школах и детсадах. Он продлится до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно постановлению, также устанавливается мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января 2022 года, в случае нарушения требований норм питания.

Как указано в пояснительной записке, введение переходного периода поможет избежать судебных исков, которые могли возникнуть из-за расторжения контрактов на поставку пищевых продуктов в учебные заведения.

Напомним, в школах Украины с 1 сентября начнут вводить новое меню, однако еда в столовых изменится не сразу во всех школах.

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