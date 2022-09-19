Появилось новое меню МакДональдса: цены значительно выше, чем были (фото)

На снимке видно, что заметно выросли цены на всем любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Теперь за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Отметим, что ранее "БигТейсти" стоил 112 грн, а сейчас - 154 грн. Также "ДаблЧизбургер" стоил 61 грн, сейчас же стоит 81 грн. "БигМак" с 69 грн подрос до 92 грн.

За большую Coca-cola, Sprite и Fanta (500 мл) украинцы будут отдавать 40 грн.

Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе с 09 по 21.00. Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Появилось новое меню McDonald's Старое меню McDonald's

Стоимость доставки в городе Киеве зависит от расстояния заведения до места заказчика. Доставка будет работать с 9 утра до 21:00 вечера. Управление радиусами доставки – это полностью ответственность Glovo.

Это означает, что в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут увеличиваться и уменьшаться с целью предоставления лучшего сервиса покупателям.

Доставка будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице. На Правом берегу доставка пока что буде недоступна.

Как будет работать доставка McDonald's в Киеве (скрин)