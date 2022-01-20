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Появилось новое исследование о чае и кофе и риске развития инсульта

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Четверг 20 января 2022 11:07
Появилось новое исследование о чае и кофе и риске развития инсульта Коллаж РБК-Украина: исследователи рассказали о напитках, которые помогают защититься от инсульта
Автор: Владимир Костырин

Группа исследователей изучила связь между употреблением кофе и чая, и риском развития инсульта. Британские ученые пришли к выводу, что у почитателей таких популярных бодрящих напитков угроза острого нарушения мозгового кровообращения была на 32% ниже.

Об этом передает Express.

В когортном исследовании приняли участие 365 682 жителей Великобритании в возрасте от 50 до 74 лет. Данные, собранные биобанком страны с 2006 по 2020 год, включали риск инсульта и потребление чая и кофе. Как оказалось, на протяжении всего эксперимента у 10 053 участников развился инсульт.

У людей, выпивавших 2-3 чашки кофе или чая, по сравнению с теми, кто не пил такие напитки, риск инсульта был на 32% ниже.

"Более того, сочетание кофе и чая было связано с более низким риском ишемического инсульта", - отмечают исследователи.

Ученые также обратили внимание, что нет точных данных, сколько чашек кофе и чая пили участники эксперимента в день, соответственно регистрация потребления напитков может не отражать долгосрочные модели потребления, и способна "привести к необъективным оценкам эффекта".

Тем не менее результаты показывают, что употребление чая или кофе по отдельности или в комбинации было связано с более низким риском инсульта.

Так исследователи пришли к выводу, что результаты их работы "могут представлять интерес для клиницистов, занимающихся профилактикой и лечением инсульта".

Как снизить риск инсульта

Специалисты из Ассоциации инсульта рекомендует пять способов снизить риск инсульта без необходимости приема лекарств:

  • это сокращение употребления алкоголя;
  • отказ от курения, что вдвое снижает риск смерти от инсульта;
  • поддержание здорового веса, так как лишний вес может увеличить риск высокого уровня сахара в крови и высокого кровяного давления;
  • здоровое питание;
  • максимальная активность.

Подвергаются большему риску инсульта люди с метаболическим синдромом, у которых высокий уровень холестерина, сахара в крови и кровяного давления.

Напомним, ранее эксперты назвали лучший напиток для снижения уровня холестерина.

Также мы писали о том, что исследователи высказались о добавках и назвали витамин, который увеличивает риск геморрагического инсульта.

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