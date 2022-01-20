З'явилося нове дослідження про чай і каву та ризик розвитку інсульту
Група дослідників вивчила зв'язок між вживанням кави та чаю, і ризиком розвитку інсульту. Британські науковці дійшли висновків, що у шанувальників таких популярних підбадьорливих напоїв загроза гострого порушення мозкового кровообігу була на 32% нижче.
Про це передає Express.
У когортному дослідженні взяли участь 365 682 жителів Великої Британії у віці від 50 до 74 років. Дані, зібрані біобанком країни з 2006 по 2020 рік, включали ризик інсульту та вживання чаю та кави. Як виявилося, протягом усього експерименту у 10 053 учасників розвинувся інсульт.
У людей, які випивали 2-3 чашки кави або чаю, у порівнянні з тими, хто не пив такі напої, ризик інсульту був на 32% нижчим.
"Щобільше, комбінація кави та чаю була пов'язана з меншим ризиком ішемічного інсульту", - зазначають дослідники.
Вчені також звернули увагу, що немає точних даних, скільки чашок кави та чаю пили учасники експерименту на день, відповідно реєстрація споживання напоїв може не показувати довгострокові моделі споживання, і здатна "привести до необ'єктивних оцінок ефекту".
Проте результати показують, що вживання чаю або кави окремо або в комбінації було пов'язано з нижчим ризиком інсульту.
Так дослідники дійшли висновків, що результати їх роботи "можуть представляти інтерес для клініцистів, які займаються профілактикою та лікуванням інсульту".
Як знизити ризик інсульту
Фахівці з Асоціації інсульту рекомендує п'ять способів знизити ризик інсульту без необхідності прийому ліків:
- це скорочення вживання алкоголю;
- відмова від куріння, що вдвічі знижує ризик смерті від інсульту;
- підтримка здорової ваги, оскільки зайва вага може збільшити ризик високого рівня цукру в крові та високого кров'яного тиску;
- здорове харчування;
- максимальна активність.
Піддаються більшому ризику інсульту люди з метаболічним синдромом, у яких високий рівень холестерину, цукру в крові та кров'яного тиску.
Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращий напій для зниження рівня холестерину.
Також ми писали про те, що дослідники висловилися про добавки та назвали вітамін, який збільшує ризик геморагічного інсульту.