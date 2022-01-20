З'явилося нове дослідження про чай і каву та ризик розвитку інсульту

Група дослідників вивчила зв'язок між вживанням кави та чаю, і ризиком розвитку інсульту. Британські науковці дійшли висновків, що у шанувальників таких популярних підбадьорливих напоїв загроза гострого порушення мозкового кровообігу була на 32% нижче.

У когортному дослідженні взяли участь 365 682 жителів Великої Британії у віці від 50 до 74 років. Дані, зібрані біобанком країни з 2006 по 2020 рік, включали ризик інсульту та вживання чаю та кави. Як виявилося, протягом усього експерименту у 10 053 учасників розвинувся інсульт.

У людей, які випивали 2-3 чашки кави або чаю, у порівнянні з тими, хто не пив такі напої, ризик інсульту був на 32% нижчим.

"Щобільше, комбінація кави та чаю була пов'язана з меншим ризиком ішемічного інсульту", - зазначають дослідники.

Вчені також звернули увагу, що немає точних даних, скільки чашок кави та чаю пили учасники експерименту на день, відповідно реєстрація споживання напоїв може не показувати довгострокові моделі споживання, і здатна "привести до необ'єктивних оцінок ефекту".

Проте результати показують, що вживання чаю або кави окремо або в комбінації було пов'язано з нижчим ризиком інсульту.

Так дослідники дійшли висновків, що результати їх роботи "можуть представляти інтерес для клініцистів, які займаються профілактикою та лікуванням інсульту".

Як знизити ризик інсульту

Фахівці з Асоціації інсульту рекомендує п'ять способів знизити ризик інсульту без необхідності прийому ліків:

це скорочення вживання алкоголю;

відмова від куріння, що вдвічі знижує ризик смерті від інсульту;

підтримка здорової ваги, оскільки зайва вага може збільшити ризик високого рівня цукру в крові та високого кров'яного тиску;

здорове харчування;

максимальна активність.

Піддаються більшому ризику інсульту люди з метаболічним синдромом, у яких високий рівень холестерину, цукру в крові та кров'яного тиску.