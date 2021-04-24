З'явилося дослідження про ДНК дітей чорнобильців: вчені зробили заяву

Група вчених з декількох країн, включаючи Україну, провела перше масштабне дослідження на предмет виявлення трансгенераційних ефектів впливу іонізуючого випромінювання у дітей ліквідаторів Чорнобильської катастрофи - тобто мутацій.

Фахівці провели повногеномне секвенування 130 дітей ліквідаторів, народжених у період з 1987 по 2002 роки, та їх батьків, які зазнали впливу радіації.

В результаті у дітей не було виявлено додаткових пошкоджень або мутацій.

Науковці заявили, що наразі відсутні докази істотного впливу радіаційного опромінення через аварію на ЧАЕС на зародкові лінії у людей, що свідчить про мінімальний вплив на здоров'я наступних поколінь.

Як розповіли дослідники, майже всі успадковані генетичні варіації присутні в ДНК зародкової лінії принаймні одного батька; однак невелика кількість переданих варіантів унікальні - вони виникли через випадкові мутації в гаметах (сперматозоїдах та ооцитах) і відомі як мутації de novo (DNM).

"DNM є критичними будівельними блоками еволюції та єдиним класом геномних варіацій, який не зазнав великої еволюційної очисної селекції (очищення від шкідливих, але нелетальних варіантів), що робить DNM унікальною формою успадкованої варіації, відмінною від генетичної варіації досліджуваної при картуванні", - йдеться в результатах дослідження.