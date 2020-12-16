Появилось фото, как шокированный "Слуга народа" бронировал отель в Доминикане

"Слуга народа" Валерий Колюх в Раде бронировал отель в Доминикане (коллаж РБК-Украина)

Нардеп от "Слуги народа" Валерий Колюх бронировал отель в Доминиканской республике - за таким занятием политика прямо во время заседания Верховной Рады заметили журналисты.

Депутат остановил свой выбор на элитном курортном комплексе Catalonia Bavaro Beach. Об этом передает "Цензор.НЕТ".

В объектив фотографа попала часть переписки Колюха, в ходе которой нардеп во время пленарного заседания обсуждал варианты для отдыха на курорте.

Когда "слуге" написали, что стоимость составляет 6750 долларов, политик был шокирован, однако после аргумента собеседника о том, что цены поднимаются и на других курортах, таки дал добро на Catalonia Bavaro Beach в Доминикане.

"6750 уже)))", - пишут нардепу.

"Ого" - поразился Колюх.

Затем ему прислали ссылку на элитный отель в Доминиканской республике Catalonia Bavaro Beach в тропических садах между лагуной Баваро и пляжем Баваро.

"Валера, выбираем рик... Вам бронировать? Я запутался вкрай. Египет растет тоже", - написали Колюху.

"Заказывайте" - ответил нардеп.

Нардеп Валерий Колюх бронировал в Раде отель для отдыха на курорте (фото: censor.net)

На сайте отеля Catalonia Bavaro указывается, что стоимость проживания в номере начинается от 131 доллара за ночь. Посетителям в этом комплексе предлагают отдых с системой "все включено".

Нардеп от партии "Слуга народа" Валерий Колюх является главой подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Был избран на парламентских выборах в 92-м округе в Киевской области.

Валерий Колюх (фото: censor.net)

Ранее сообщалось, что Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской", во время которой политик отчитывался о расходах.

Также мы писали о том, что нардеп "Слуги народа" оконфузилась с интимной перепиской прямо на заседании в Раде.