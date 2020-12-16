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З'явилось фото, як шокований "Слуга народу" бронював готель в Домінікані

Київ, Середа 16 грудня 2020 18:52
З'явилось фото, як шокований "Слуга народу" бронював готель в Домінікані
"Слуга народу" Валерій Колюх в Раді бронював готель в Домінікані (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Нардеп від "Слуги народу" Валерій Колюх бронювали готель у Домініканській республіці - за таким заняттям політика прямо під час засідання Верховної Ради помітили журналісти.

Депутат зупинив свій вибір на елітному курортному комплексі Catalonia Bavaro Beach. Про це передає "Цензор.НЕТ".

В об'єктив фотографа потрапила частина листування Колюха, в ході якої нардеп під час пленарного засідання обговорював варіанти для відпочинку на курорті.

Коли "слузі" написали, що вартість складає 6750 доларів, політик був шокований, однак після аргументу співрозмовника про те, що ціни піднімаються й на інших курортах, таки дав добро на Catalonia Bavaro Beach в Домінікані.

"6750 вже)))", - пишуть нардепу.

"Ого" - здивувався Колюх.

Потім йому надіслали посилання на елітний готель у Домініканській республіці Catalonia Bavaro Beach в тропічних садах між лагуною Баваро і пляжем Баваро.

"Валера, вибираємо рик... Вам бронювати? Я заплутався геть. Єгипет теж зростає", - написали Колюху.

"Замовляйте" - відповів нардеп.

З'явилось фото, як шокований &quot;Слуга народу&quot; бронював готель в Домінікані

Нардеп Валерій Колюх бронював в Раді готель для відпочинку на курорті (фото: censor.net)

На сайті готелю Catalonia Bavaro вказується, що вартість проживання в номері починається від 131 долара за ніч. Відвідувачам у цьому комплексі пропонують відпочинок за системою "все включено".

Нардеп від партії "Слуга народу" Валерій Колюх є головою підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Був обраний на парламентських виборах у 92-му окрузі у Київській області.

З'явилось фото, як шокований &quot;Слуга народу&quot; бронював готель в Домінікані

Валерій Колюх (фото: censor.net)

Раніше повідомлялося, що Киву застукали в Раді за листуванням з "Яною Блядинською", під час якої політик звітував про витрати.

Також ми писали про те, що нардеп "Слуги народу" осоромилася з інтимною перепискою прямо на засіданні в Раді.

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