Появилось архивное видео парада в Москве с гитлеровскими военными в мае 1941 года

В День победы над фашизмом 9 мая в сети напомнили, как в Москве проводили военный парад на Красной площади весной 1941 года вместе с военными гитлеровской армии - через полтора года после начала Второй мировой войны, и за полтора месяца до нападения Германии с союзниками на СССР.

Речь идет о параде, проведенном 1 мая 1941 года. Мероприятие проходило пышно и торжественно, на трибуне присутствовала вся "верхушка" соввласти, в том числе генсек Сталин и Молотов, нарком иностранных дел СССР, который 23 августа 1939-го подписал в Москве Соглашение о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова - Риббентропа).

"Это видео вы не увидите ни в российских, а также ни в украинских СМИ. Парад на Красной площади 1 мая 1941 года. Вторая мировая война, которую вместе начали Германия и Россия с оккупации Польши, уже длится более полутора лет. На парад прибыли немецкие военные во главе с высокопоставленными офицерами Вермахта", - пишет Иванов.

Офицеры Вермахта в Москве на военном параде на Красной площади 1 мая 1941 года (фото: скриншот с видео youtube.com)

На кадрах, среди прочего, показано, как маршал и народный комиссар обороны СССР Семен Тимошенко во время парада подходил к стоящим на площади немецким офицерам, пожимал им руки и отдавал честь. Как указывается в военной биографии Тимошенко из открытых источников, у военачальника в это время уже был опыт участия во Второй мировой войне - в сентябре 1939 года он возглавлял Украинский фронт во время вторжения в Польшу.

Видео: военный парад на Красной площади в Москве вместе с немецкими военными 1 мая 1941 года