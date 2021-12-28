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Появилось архивное видео с 21-летней Тиной Кароль и 15-летней Юлией Саниной на одной сцене

Автор: Роман Мирончук

Юлия Санина вспомнила о том времени, когда она еще делала первые шаги в музыке и выходила на сцену одного из талант-шоу, где ведущими была начинающая звезда Тина Кароль и певец EL Кравчук.

Архивное видео фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала в Instagram.

На данном видео Юлии Саниной было всего 15 лет, а Тина Кароль уже была совершеннолетней - ей был 21.

"Неслучайные случайности или мечты, которые стали реальностью. Вот эта пятнадцатилетняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуете с Тиной Кароль, которой восхищалась уже тогда", - написала артистка.

Она также рассказала, что победила в этом отборе, но в финале проиграла другому артисту - Мише Марвину.

Отметим, что спустя 14 лет после этого видео Санина и Кароль записали совместную песню "Вільна", которая стала саундтреком к фильму "Віддана", который снят по мотивам романа украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".

Тина Король & Юлия Санина - Вільна (видео: YouTube)

Напомним, Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке". Певица улетела на отдых на берег Персидского залива.

Мы также писали о том, что Тина Кароль призналась, почему у нее нет друзей.

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Тина КарольЮлия Санина