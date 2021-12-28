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З'явилося архівне відео з 21-річною Тіною Кароль і 15-річною Юлією Саніною на одній сцені

Автор: Роман Мирончук

Юлія Саніна згадала про той час, коли вона ще робила перші кроки в музиці і виходила на сцену одного з талант-шоу, де ведучими була починаюча зірка Тіна Кароль і співак EL Кравчук.

Архівне відео фронтвумен гурту The Hardkiss опублікувала в Instagram.

На даному відео Юлії Саніній було всього 15 років, а Тіна Кароль вже була повнолітньою - їй був 21.

"Невипадкові випадковості або мрії, які стали реальністю. Ось ця п'ятнадцятирічна дівчинка з палаючими очима. Чи могла вона знати, що пройде 14 років і у неї буде свій успішний гурт? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді", - написала артистка.

Вона також розповіла, що перемогла в цьому відборі, але у фіналі програла іншому артисту - Міші Марвіну.

Зазначимо, що через 14 років після цього відео Саніна і Кароль записали спільну пісню "Вільна", яка стала саундтреком до фільму "Віддана", який знятий за мотивами роману української письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

Тіна Король & Юлія Саніна - Вільна (відео: YouTube)

Нагадаємо, Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку в "райському містечку". Співачка полетіла на відпочинок на берег Перської затоки.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль зізналася, чому у неї немає друзів.

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Тіна КарольЮлия Санина