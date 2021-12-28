З'явилося архівне відео з 21-річною Тіною Кароль і 15-річною Юлією Саніною на одній сцені

На даному відео Юлії Саніній було всього 15 років, а Тіна Кароль вже була повнолітньою - їй був 21.

"Невипадкові випадковості або мрії, які стали реальністю. Ось ця п'ятнадцятирічна дівчинка з палаючими очима. Чи могла вона знати, що пройде 14 років і у неї буде свій успішний гурт? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді", - написала артистка.

Вона також розповіла, що перемогла в цьому відборі, але у фіналі програла іншому артисту - Міші Марвіну.

Зазначимо, що через 14 років після цього відео Саніна і Кароль записали спільну пісню "Вільна", яка стала саундтреком до фільму "Віддана", який знятий за мотивами роману української письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

Тіна Король & Юлія Саніна - Вільна (відео: YouTube)