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Появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных

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Херсон, Вторник 15 июня 2021 23:28
Появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных Коллаж РБК-Украина: Херсонское СИЗО находится в аварийном состоянии
Автор: Владимир Костырин

Помещения Херсонского следственного изолятора находятся в аварийном состоянии, а права заключенных нарушаются. Учреждение после осуществления проверки потребовали срочно закрыть, а всех арестантов перевести в другие СИЗО.

Об этом 15 июня передали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что мониторинг административных зданий, а также личный прием заключенных были проведен представителями ОГП и Херсонской областной прокуратуры.

При осмотре Херсонского СИЗО и участков следственного изолятора в ГУ "Северная исправительная колония № 90" и ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" проверили, в каких условиях содержатся заключенные, есть ли у них жалобы на насилие и жестокое обращение, применение мер дисциплинарного воздействия, как их кормят и обеспечивают ли своевременной медицинской помощью.

В итоге в Херсонском изоляторе были выявлены многочисленные нарушения конституционных прав граждан об условиях их содержания.

Также отмечается, что из-за аварийного состояния зданий существует "реальная угроза жизни и здоровью заключенных и персонала учреждения".

Ввиду этого заместитель генпрокурора Алексей Симоненко внес указание главе Минюста с требованием "немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направления заключенных в другие учреждения предварительного заключения".

Также в Офисе генпрокурора показали фото, как сейчас выглядит Херсонское СИЗО, и в каком состоянии находятся здания, где содержатся арестанты.

Появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенныхПоявились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенныхПоявились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенныхПоявились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенныхПоявились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенныхПоявились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных

Херсонское СИЗО находится в аварийном состоянии (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Украине могут сократить срок заключения из-за ненадлежащих условий в тюрьме.

Напомним, в июне в Украине впервые продали тюрьму - на аукционе пустили с молотка имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377,5 миллиона гривен в рамках "большой распродажи тюрем".

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