Появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных
Помещения Херсонского следственного изолятора находятся в аварийном состоянии, а права заключенных нарушаются. Учреждение после осуществления проверки потребовали срочно закрыть, а всех арестантов перевести в другие СИЗО.
Об этом 15 июня передали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Отмечается, что мониторинг административных зданий, а также личный прием заключенных были проведен представителями ОГП и Херсонской областной прокуратуры.
При осмотре Херсонского СИЗО и участков следственного изолятора в ГУ "Северная исправительная колония № 90" и ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" проверили, в каких условиях содержатся заключенные, есть ли у них жалобы на насилие и жестокое обращение, применение мер дисциплинарного воздействия, как их кормят и обеспечивают ли своевременной медицинской помощью.
В итоге в Херсонском изоляторе были выявлены многочисленные нарушения конституционных прав граждан об условиях их содержания.
Также отмечается, что из-за аварийного состояния зданий существует "реальная угроза жизни и здоровью заключенных и персонала учреждения".
Ввиду этого заместитель генпрокурора Алексей Симоненко внес указание главе Минюста с требованием "немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направления заключенных в другие учреждения предварительного заключения".
Также в Офисе генпрокурора показали фото, как сейчас выглядит Херсонское СИЗО, и в каком состоянии находятся здания, где содержатся арестанты.
Херсонское СИЗО находится в аварийном состоянии (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)
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