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В Украине впервые продали тюрьму

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Украина, Четверг 03 июня 2021 17:04
В Украине впервые продали тюрьму Фото: в Украине впервые продали тюрьму (facebook.com/minjust.official)
Автор: Андрей Василюк

В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".

Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!!"- написал Малюська.

Он отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".

Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем".

"Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!",- заявил министр.

Раньше министр юстиции Денис Малюська заявлял, что после продажи незадействованных тюрем начнется строительство новых в городах, где местные власти выделили землю.

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