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З'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язнених

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Херсон, Вівторок 15 червня 2021 23:28
З'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язнених Колаж РБК-Україна: Херсонське СІЗО перебуває в аварійному стані
Автор: Володимир Костирін

Приміщення Херсонського слідчого ізолятора знаходяться в аварійному стані, а права ув'язнених порушуються. Установу після здійснення перевірки вимагають терміново закрити, а всіх арештантів перевести до інших СІЗО.

Про це 15 червня передали в прес-службі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що моніторинг адміністративних будівель, а також особистий прийом ув'язнених були проведені представниками ОГП та Херсонської обласної прокуратури.

Під час огляду Херсонського СІЗО та дільниць слідчого ізолятора в ДУ "Північна виправна колонія № 90" та ДУ "Дар'ївська виправна колонія № 10" перевірили, в яких умовах тримаються ув'язнені, чи є у них скарги на насильство та жорстоке поводження, застосування заходів дисциплінарного впливу, як їх годують та чи забезпечують своєчасною медичною допомогою.

У підсумку в Херсонському ізоляторі були виявлені численні порушення конституційних прав громадян про умови їх тримання.

Також зазначається, що через аварійний стан будівель існує "реальна загроза життю і здоров'ю ув'язнених і персоналу установи".

Зважаючи на це заступник генпрокурора Олексій Симоненко вніс вказівку голові Мін'юсту з вимогою "негайно вирішити питання щодо припинення використання аварійних приміщень та направлення в'язнів до інших установ попереднього ув'язнення".

Також в Офісі генпрокурора показали фото, як зараз виглядає Херсонське СІЗО, і в якому стані знаходяться будівлі, де тримають арештантів.

З'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язненихЗ'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язненихЗ'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язненихЗ'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язненихЗ'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язненихЗ'явилися страшні фото з Херсонського СІЗО, де порушують права ув'язнених

Херсонське СІЗО перебуває в аварійному стані (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть скоротити термін ув'язнення через неналежні умови у в'язниці.

Нагадаємо, в червні в Україні вперше продали в'язницю - на аукціоні пустили з молотка майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйона гривень у рамках "великого розпродажу в'язниць".

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