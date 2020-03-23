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Появились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса города

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 19:26
Появились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса города
Коронавирус в самом зараженном городе (Коллаж РБК-Украина)

Журналисты показали, что происходит в больницах, где больше всего пациентов с коронавирусом

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и количество заразившихся уже перевалило за 70 человек. В Украине не все жители понимают, с какой коварной болезнью столкнулось человечество и не соблюдают меры безопасности в карантине. Жители наиболее пострадавшего от коронавируса города Италии показали Украине как COVID-19 влияет на больницы.

Как сообщает издание SkyNews, медицинский персонал инфекционного отделения больницы Бергамо отчаянно проводит иллюстрацию журналистам, не имея времени отойти от тяжелобольных пациентов.

Доктора двигаются мимо палат, уже полностью забитых кроватями с людьми, пациенты находятся в ужасном состоянии, они задыхаются, хватаются за грудь и за трубочки, перекачивающие кислород в их голодные к кислороду легкие. Больных так много, что палат уже не хватает и в коридоре больницы организована своеобразная "комната ожидания".

Появились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса городаПоявились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса городаПоявились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса городаПоявились жуткие фото из больницы самого пострадавшего от коронавируса города

Больница в Бергамо

Показывая эту адскую суматоху сотрудники больницы хотят, чтобы каждый это увидел. Доктора хотят, чтобы население мира не подвергало сомнению решительные меры своего правительства по борьбе с коронавирусом.

Это очень тяжелая пневмония, она представляет собой серьезную нагрузку для каждой системы здравоохранения. Ежедневно в больницу Бергамо поступают от 50 до 60 пациентов с настолько тяжелым состоянием пневмонии, что в отделение неотложной помощи им требуется искусственная вентиляция легких.

Коронавирус намного серьезнее чем грипп, уже сейчас он убивает сотни людей в день и это только в одном лишь Бергамо. Глава службы неотложной помощи, доктор Роберто Косентини, говорит, что он никогда не видел ничего подобного. И он и его сотрудники предупреждают другие страны, особенно со средним уровнем медицины, что скоро все увидят нечто подобное в своих больницах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковске скончалась еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус.

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