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Количество жертв коронавируса в Украине увеличилось: что известно

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 18:06
Количество жертв коронавируса в Украине увеличилось: что известно
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине скончалась еще одна пациентка, у которой подозревали коронавирус

Коронавирус в Украине подхватили 74 человека и стало известно о гибели женщины в Ивано-Франковске. По предварительным данным, у пациентки подозревали коронавирус, но результаты тестов еще не пришли.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, погибшей женщине было 65 лет и ее госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами COVID-2019. У нее взяли анализы и отправили в лабораторию, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирус.

"Пока она с подозрением. Тесты переданы в Киев. Соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - рассказал мэр.

Известно, что 65-летняя пациентка была родом из села Чукаловка и у нее были сопутствующие заболевания. Марцинкив отметил, что в области появилось еще несколько пациентов с подозрением на коронавирус.

"Есть еще один неприятный случай: в одну из поликлиник города обратился человек с достаточно плохими симптомами, он был госпитализирован в областную больницу, вместе была семья из трех человек. Есть большие подозрения, что у них коронавирус. Не дотягивайте до последнего, если у вас уже есть симптомы, то сразу обращайтесь к врачу. Все, кто вернулся из-за границы – позвоните на горячую линию, чтобы вам оказали квалифицированную помощь", - обратился мэр к жителям Ивано-Франковска.

На данный момент зарегистрировано три человека с коронавирусом в Ивано-Франковске. Все они контактировали с женщиной, которая ранее скончалась от коронавируса. Ее супруг недавно вернулся из Чехии и вероятно стал переносчиком болезни, так как у него вирус протекает бессимптомно. Еще два человека – это медсестры, которые лечили погибшую, у них болезнь в средней тяжести. Все больные проходят лечение в инфекционной больнице.

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