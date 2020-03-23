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З'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса міста

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 19:26
З'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса міста
Коронавірус в самому зараженому місті (Колаж РБК-Україна)

Журналісти показали, що відбувається в лікарнях, де найбільше пацієнтів з коронавірусом

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і кількість тих, що заразилися вже перевалило за 70 осіб. В Україні не всі жителі розуміють, з якою підступною хворобою зіткнулося людство і не дотримуються заходів безпеки в карантині. Жителі найбільш постраждалого від коронавірусу міста Італії показали Україні як COVID-19 впливає на лікарні.

Як повідомляє видання SkyNews, медичний персонал інфекційного відділення лікарні Бергамо відчайдушно проводить ілюстрацію журналістам, не маючи часу відійти від тяжкохворих пацієнтів.

Доктора рухаються повз палат, вже повністю забитих ліжками з людьми, пацієнти знаходяться у жахливому стані, вони задихаються, хапаються за груди та за трубочки, що перекачують кисень в їх голодні до кисню легені. Хворих так багато, що палат вже не вистачає і в коридорі лікарні організована своєрідна "кімната очікування".

З'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса містаЗ'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса містаЗ'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса містаЗ'явилися моторошні фото з лікарні самого потерпілого від коронавіруса міста

Лікарня в Бергамо

Показуючи цю пекельну метушню співробітники лікарні хочуть, щоб кожен це побачив. Лікарі хочуть, щоб населення світу не піддавало сумніву рішучі заходи уряду по боротьбі з коронавірусом.

Це дуже важка пневмонія, вона являє собою серйозне навантаження для кожної системи охорони здоров'я. Щодня в лікарні Бергамо надходять від 50 до 60 пацієнтів з настільки важким станом пневмонії, що у відділеннях невідкладної допомоги їм потрібна штучна вентиляція легенів.

Коронавірус набагато серйозніше ніж грип, вже зараз він вбиває сотні людей на день і це тільки в одному лише Бергамо. Голова служби невідкладної допомоги, доктор Роберто Косентини, говорить, що він ніколи не бачив нічого подібного. І він і його співробітники попереджають інші країни, особливо з середнім рівнем медицини, що скоро всі побачать щось подібне у своїх лікарнях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Івано-Франківську померла ще одна жінка, у якої підозрювали коронавірус.

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