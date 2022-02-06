З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Часи СРСР багатьма зараз сприймаються з нотками приємної ностальгії. Головна теза, якою апелюють фанати "совка" - та сама горезвісна стабільність, що ми втратили. Але все було далеко не райдужно, про що свідчать фото в матеріалі Styler нижче.

Радянські "моржі"

"Моржизм" - типова совкова крайність, коли замість щоденної роботи над своїм здоров'ям людям пропонували пірнати в ополонку, щоб бути здоровим весь наступний рік.

Чоловіків на фото нижче з натяжкою можна назвати здоровими людьми.

Знамениті пиріжки

Блогер каже, що анекдот "це м'ясо в пиріжках раніше гавкало або нявкало" - народився саме за радянських часів. Зараз же фанати совка про ці самі пиріжки з незрозумілим м'ясом зітхають, примовляючи, "ох як смачно годували в СРСР!".

Втомлені працівниці хлібопекарні

У хлібопекарні була встановлена автоматична лінія, але хліб в ній виходить поганий, не пишний. Тому в основний час пекарі фасували тісто за формами руками, а лінію включали тільки на час приїзду перевірок.

Алкоголізм і злидні

На знімках 80-х років нижче видно, що в совку процвітав алкоголізм і злидні. Причому лежачий безногий чоловік на вулиці, або алкаш на зупинці - не викликали у людей особливих емоцій, навіть співчуття.

Величезна черга-товкучка за дешевим алкоголем - підтвердження вище показаному.

Дивіться нижче ще кілька фото тих часів, на яких видно "щасливих" радянських людей.

Всі фото: mirovich.media