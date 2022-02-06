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З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

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Неділя 06 лютого 2022 10:43
З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей Фото гіркої правди часів СРСР (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Часи СРСР багатьма зараз сприймаються з нотками приємної ностальгії. Головна теза, якою апелюють фанати "совка" - та сама горезвісна стабільність, що ми втратили. Але все було далеко не райдужно, про що свідчать фото в матеріалі Styler нижче.

Рідкісними кадрами поділився відомий блогер Максим Мирович.

Радянські "моржі"

"Моржизм" - типова совкова крайність, коли замість щоденної роботи над своїм здоров'ям людям пропонували пірнати в ополонку, щоб бути здоровим весь наступний рік.

Чоловіків на фото нижче з натяжкою можна назвати здоровими людьми.

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Знамениті пиріжки

Блогер каже, що анекдот "це м'ясо в пиріжках раніше гавкало або нявкало" - народився саме за радянських часів. Зараз же фанати совка про ці самі пиріжки з незрозумілим м'ясом зітхають, примовляючи, "ох як смачно годували в СРСР!".

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Втомлені працівниці хлібопекарні

У хлібопекарні була встановлена автоматична лінія, але хліб в ній виходить поганий, не пишний. Тому в основний час пекарі фасували тісто за формами руками, а лінію включали тільки на час приїзду перевірок.

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Алкоголізм і злидні

На знімках 80-х років нижче видно, що в совку процвітав алкоголізм і злидні. Причому лежачий безногий чоловік на вулиці, або алкаш на зупинці - не викликали у людей особливих емоцій, навіть співчуття.

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людейЗ'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людейЗ'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Величезна черга-товкучка за дешевим алкоголем - підтвердження вище показаному.

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Дивіться нижче ще кілька фото тих часів, на яких видно "щасливих" радянських людей.

З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людейЗ'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людейЗ'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей

Всі фото: mirovich.media

Раніше ми писали про фото магазинів часів СРСР, на яких показана жорстока правда.

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