З'явилися заборонені фото СРСР, які показують сувору правду про радянських людей
Часи СРСР багатьма зараз сприймаються з нотками приємної ностальгії. Головна теза, якою апелюють фанати "совка" - та сама горезвісна стабільність, що ми втратили. Але все було далеко не райдужно, про що свідчать фото в матеріалі Styler нижче.
Рідкісними кадрами поділився відомий блогер Максим Мирович.
Радянські "моржі"
"Моржизм" - типова совкова крайність, коли замість щоденної роботи над своїм здоров'ям людям пропонували пірнати в ополонку, щоб бути здоровим весь наступний рік.
Чоловіків на фото нижче з натяжкою можна назвати здоровими людьми.
Знамениті пиріжки
Блогер каже, що анекдот "це м'ясо в пиріжках раніше гавкало або нявкало" - народився саме за радянських часів. Зараз же фанати совка про ці самі пиріжки з незрозумілим м'ясом зітхають, примовляючи, "ох як смачно годували в СРСР!".
Втомлені працівниці хлібопекарні
У хлібопекарні була встановлена автоматична лінія, але хліб в ній виходить поганий, не пишний. Тому в основний час пекарі фасували тісто за формами руками, а лінію включали тільки на час приїзду перевірок.
Алкоголізм і злидні
На знімках 80-х років нижче видно, що в совку процвітав алкоголізм і злидні. Причому лежачий безногий чоловік на вулиці, або алкаш на зупинці - не викликали у людей особливих емоцій, навіть співчуття.
Величезна черга-товкучка за дешевим алкоголем - підтвердження вище показаному.
Дивіться нижче ще кілька фото тих часів, на яких видно "щасливих" радянських людей.
Всі фото: mirovich.media
Раніше ми писали про фото магазинів часів СРСР, на яких показана жорстока правда.