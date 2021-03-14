Появились запрещенные фото, на которых показана реальная жизнь в СССР

"Праздник масленицы у шахтеров", 1984 год

Этот снимок хорошо передает атмосферу "добровольно-принудительных" совковых праздников.

"В пропагандистских фильмах на таких мероприятиях всегда светило солнце и все посетители улыбались ослепительными улыбками, а в жизни все часто выглядело вот так", - пишет блогер.

"Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год

На кадрах запечатлен мастер, который пришёл в цех, чтобы починить цеховые часы, но у коксовой батареи местами выделяется газ, от которого человек пьянеет.

"Обжигание куриной тушки", 1980-е

При "совке" куры часто продавались очень плохо ощипанными, с остатками пера. Чтобы привести их в более-менее приличное состояние, тушку опаливали либо дома над газом (с жутким запахом жженого волоса), либо как на фото - во дворе на костре. Да и курица напоминает скорее худую драную кошку.

"Роддом. Кефир после родов", 1981 год

На фото женщина, которая вынуждена после родов лежать на каталке в коридоре. Ей выдали стакан кефира, который в СССР считался чем-то "лекарственным" за неимением чего-то лучшего.

"Обед бригады на свиноферме", 1980-е

На столе бутылки с каким-то пивом или напитком, хлеб да соль, и больше ничего.

"Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год.

Это "равноправие полов по-советски" - женщин стали привлекать к тяжелым физическим работам, вроде тягания кирпичей, рытья канав и укладки шпал.

"Очередь в ванной", 29 мая 1981 года, Новокузнецкий Дом ребенка.

Пока на одного ребенка надевают сухие штаны - другой дожидается своей очереди в ванной, молча и с ужасом в глазах глядя в потолок.

"Продажа бараньих костей". Улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 1980-е годы

"Собственно, те самые "лучшие в мире советские продукты". Ну как, уже хочется назад в СССР, чувствуете этот запах хорошей жизни?" - пишет блогер.