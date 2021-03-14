З'явилися заборонені фото, на яких показане реальне життя в СРСР

У мережі з'явилися фото, які наочно показують, якою було реальне життя простих людей у часи СРСР. Черги, примусовість, моторошні пологові та дитячі будинки - навряд чи такі кадри прикрасили б передовицю "Правди". Через десятиліття багато хто з ностальгією згадує ті часи, але факт залишається фактом - більшості людей доводилося не жити, а буквально - виживати.
Фото, зроблені Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим опублікував блогер Максим Мирович на сторінці LiveJournal.
"Свято масляної у шахтарів", 1984 рік
Цей знімок добре передає атмосферу "добровільно-примусових" совкових свят.
"В пропагандистських фільмах на таких заходах завжди світило сонце і всі відвідувачі посміхалися сліпучими усмішками, а в житті все часто виглядало ось так", - пише блогер.
"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік
На кадрах зафіксований майстер, який прийшов у цех, щоб полагодити цеховий годинник, але у коксової батареї місцями виділяється газ, від якого людина п'яніє.
"Обпалення курячої тушки", 1980-ті
При "совку" кури часто продавалися дуже погано общипаними, з залишками пера. Щоб привести їх у більш-менш пристойний стан, тушку смалили або вдома над газом (з моторошним запахом паленого волосся), або як на фото - у дворі на багатті. Та й курка нагадує скоріше худу драну кішку.
"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік
На фото жінка, яка змушена після пологів лежати в коридорі на каталці. Їй видали склянку кефіру, який в СРСР вважався чимось "лікарським" через брак чогось кращого.
"Обід бригади на свинофермі", 1980-ті
На столі пляшки з якимось пивом або напоєм, хліб та сіль, і більше нічого.
"Жінки з біляшами та візком цеглин", 1981 рік.
Це "рівноправність статей по-радянськи" - стали залучати жінок до важких фізичних робіт, на кшталт тягання цегли, риття канав і укладання шпал.
"Черга у ванній", 29 травня 1981 року, Новокузнецький Будинок дитини.
Поки на одну дитину надягають сухі штани - інша чекає своєї черги у ванній, мовчки і з жахом в очах дивлячись у стелю.
"Продаж баранячих кісток". Вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 1980-ті роки
"Власне, ті самі "найкращі в світі радянські продукти". Ну як, вже хочеться назад в СРСР, відчуваєте цей запах хорошого життя?" - пише блогер.
Раніше в мережі з'явилися фото, зроблені 20 років тому в Буковелі, коли курорт ще тільки будувався.