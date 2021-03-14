З'явилися заборонені фото, на яких показане реальне життя в СРСР

"Свято масляної у шахтарів", 1984 рік

Цей знімок добре передає атмосферу "добровільно-примусових" совкових свят.

"В пропагандистських фільмах на таких заходах завжди світило сонце і всі відвідувачі посміхалися сліпучими усмішками, а в житті все часто виглядало ось так", - пише блогер.

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік

На кадрах зафіксований майстер, який прийшов у цех, щоб полагодити цеховий годинник, але у коксової батареї місцями виділяється газ, від якого людина п'яніє.

"Обпалення курячої тушки", 1980-ті

При "совку" кури часто продавалися дуже погано общипаними, з залишками пера. Щоб привести їх у більш-менш пристойний стан, тушку смалили або вдома над газом (з моторошним запахом паленого волосся), або як на фото - у дворі на багатті. Та й курка нагадує скоріше худу драну кішку.

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік

На фото жінка, яка змушена після пологів лежати в коридорі на каталці. Їй видали склянку кефіру, який в СРСР вважався чимось "лікарським" через брак чогось кращого.

"Обід бригади на свинофермі", 1980-ті

На столі пляшки з якимось пивом або напоєм, хліб та сіль, і більше нічого.

"Жінки з біляшами та візком цеглин", 1981 рік.

Це "рівноправність статей по-радянськи" - стали залучати жінок до важких фізичних робіт, на кшталт тягання цегли, риття канав і укладання шпал.

"Черга у ванній", 29 травня 1981 року, Новокузнецький Будинок дитини.

Поки на одну дитину надягають сухі штани - інша чекає своєї черги у ванній, мовчки і з жахом в очах дивлячись у стелю.

"Продаж баранячих кісток". Вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 1980-ті роки

"Власне, ті самі "найкращі в світі радянські продукти". Ну як, вже хочеться назад в СРСР, відчуваєте цей запах хорошого життя?" - пише блогер.