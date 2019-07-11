Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который также известен, как "мост Кличко", появились трещины у основания ограждения. Кроме того, в одном месте сильно ослабли тросы. Об этом сообщает Информатор.

Серьезная трещина образовалась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также стягивающие тросы в одном месте уже висят. Но и это еще не все, видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Как это повлияет на устойчивость моста пока неизвестно, но пользователей сети состояние моста сильно обеспокоило.

Пусть за 400 млн заново все делают, это же сколько жизней на этом мосту может уйти, чем они думали, когда делали. Пусть еще скажут, что народ поломал;

Скриншот с Facebook

Кроме науки воровать бабки есть еще наука геодезия и у людей, понимающих и знающих эту науку подобное не случается...

Это просто уму не мыслимо. У нас мост-полуфабрикат, зато сезон отпусков чиновников 2019 удался, шоппинг в Милане у их жен думаю тоже...

Тросы из-за похолодания ослабли, скукожились!

Мост устал;

Скриншот с Facebook

Так это в районе деформационного шва, такое бывает! Учитывая сколько людей следят за этим мостом, думаю по гарантии исправят;

Что-то мне за метро на Виноградоре страшно;

Кто ответит за все это, это угроза жизни людям;

Мост хочет к шулявскому, он устал;

Не удивило;

Вообще то, это криминал! Это не смешно, это статья (ч. 5 ст. 191 УК. Украины) и заниматься этим должны сотрудники СБУ;

Скриншот с Facebook

Еще одно доказательство что наши господа правители любят сливать деньги в унитаз и себе в карман;

Вот почему не пригласить специалистов по таким мостам? Те бабки, на ремонт которые тратятся, лучше бы профи отдал;

Весь ремонт за счет Кличко;

Придет зима и тросы сами от холода натянутся.

Скриншот с Facebook

Напомним, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.

Позже на мост заехал байкер. Многие также возмутились поведением мотоциклиста.