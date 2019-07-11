З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

У Києві на пішохідно-велосипедний міст, який також відомий, як "міст Кличка", з'явилися тріщини у підставі огорожі. Крім того, в одному місці сильно ослабли троси. Про це повідомляє Інформатор.
Серйозна тріщина утворилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також стягуючі троси в одному місці вже висять. Але і це ще не все, видно зазори з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.
Пішохідно-велосипедний міст у Києві (відея: facebook.com/kiev.informator.ua)
Пішохідно-велосипедний міст у Києві (фото: kiev.informator.ua)
Як це вплине на стійкість мосту поки невідомо, але користувачів мережі стан мосту сильно стурбував.
- Нехай за 400 млн заново все роблять, це ж скільки життів на цьому мосту може піти, чим вони думали, коли робили. Нехай ще скажуть, що народ поламав;
Скріншот з Facebook
- Крім науки красти бабки є ще наука геодезія і у людей, які розуміють і знають цю науку подібне не трапляється...
- Це просто розуму не мислимо. У нас міст-напівфабрикат, зате сезон відпусток чиновників 2019 вдався, шопінг в Мілані у їхніх дружин думаю теж...
- Троси через похолодання ослабли, скукожились!
- Міст втомився;
Скріншот з Facebook
- Так це в районі деформаційного шва, таке буває! Враховуючи, скільки людей стежать за цим мостом, думаю по гарантії виправлять;
- Щось мені за метро на Виноградоре страшно;
- Хто відповість за все це, це загроза життю людей;
- Міст хоче до шулявського, він втомився;
- Не здивувало;
- Взагалі то, це кримінал! Це не смішно, це стаття (год 5 ст. 191 КК. України) і займатися цим повинні співробітники СБУ;
Скріншот з Facebook
- Ще один доказ що наші панове правники люблять зливати гроші в унітаз і собі в кишеню;
- Ось чому не запросити фахівців за такими мостами? Ті бабки, які витрачаються на ремонт, краще б профі віддав;
- Весь ремонт за рахунок Кличко;
- Прийде зима і троси самі від холоду натягнуться.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.
Пізніше на міст заїхав байкер. Багато також обурилися поведінкою мотоцикліста.