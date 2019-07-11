ru
ua

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей


Користувачі мережі сильно стурбовані станом нового мосту

У Києві на пішохідно-велосипедний міст, який також відомий, як "міст Кличка", з'явилися тріщини у підставі огорожі. Крім того, в одному місці сильно ослабли троси. Про це повідомляє Інформатор.

Серйозна тріщина утворилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також стягуючі троси в одному місці вже висять. Але і це ще не все, видно зазори з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (відея: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Як це вплине на стійкість мосту поки невідомо, але користувачів мережі стан мосту сильно стурбував.

  • Нехай за 400 млн заново все роблять, це ж скільки життів на цьому мосту може піти, чим вони думали, коли робили. Нехай ще скажуть, що народ поламав;

Скріншот з Facebook

  • Крім науки красти бабки є ще наука геодезія і у людей, які розуміють і знають цю науку подібне не трапляється...
  • Це просто розуму не мислимо. У нас міст-напівфабрикат, зате сезон відпусток чиновників 2019 вдався, шопінг в Мілані у їхніх дружин думаю теж...
  • Троси через похолодання ослабли, скукожились!
  • Міст втомився;

Скріншот з Facebook

  • Так це в районі деформаційного шва, таке буває! Враховуючи, скільки людей стежать за цим мостом, думаю по гарантії виправлять;
  • Щось мені за метро на Виноградоре страшно;
  • Хто відповість за все це, це загроза життю людей;
  • Міст хоче до шулявського, він втомився;
  • Не здивувало;
  • Взагалі то, це кримінал! Це не смішно, це стаття (год 5 ст. 191 КК. України) і займатися цим повинні співробітники СБУ;

Скріншот з Facebook

  • Ще один доказ що наші панове правники люблять зливати гроші в унітаз і собі в кишеню;
  • Ось чому не запросити фахівців за такими мостами? Ті бабки, які витрачаються на ремонт, краще б профі віддав;
  • Весь ремонт за рахунок Кличко;
  • Прийде зима і троси самі від холоду натягнуться.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.

Пізніше на міст заїхав байкер. Багато також обурилися поведінкою мотоцикліста.

Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим Коломойський: росіяни на Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок
Читати всі новини