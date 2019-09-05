Появились свежие фото сына Коломойского: спортивный, кудрявый и с бородой

Сын олигарха Игоря Коломойского пополнил ряды баскетбольного клуба "Днепр". Григорий Коломойский теперь будет защищать цвета этой команды - до этого он играл за израильский "Маккаби".

В сети уже появились первые фото Григория в новой команде. Снимки с тренировки опубликованы на странице действующих обладателей Кубка Украины в Facebook. Как видно, сын Игоря Валерьевича отлично вписался в команду. Стоит также отметить отличную спортивную форму Григория. Кстати, габариты парня просто впечатляют - 193 см и 95 кг.

Григорий Коломойский в БК "Днепр" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Судя по всему, в своем новом клубе спортсмен будет играть под 45-м номером.

Григорий Коломойский будет играть за БК "Днепр" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Отметим, что Григорий Коломойский учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. Там же начал играть в баскетбол на позиции разыгрывающего защитника в "Кливленд Стэйт Викингс".

Григорий Коломойский в "Кливленд Стэйт Викингс" (фото: csuvikings.com)

Интересно, что в анкете на странице студенческой команды городом рождения Григория указана Женева.

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Добавим, что спортивные эксперты считают БК "Днепр" главным фаворитом на чемпионство в Украине.

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