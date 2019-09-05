З'явилися свіжі фото сина Коломойського: спортивний, кучерявий і з бородою

Син олігарха Ігоря Коломойського поповнив ряди баскетбольного клубу "Дніпро". Григорій Коломойський тепер буде захищати кольори цієї команди - до цього він грав за ізраїльський "Маккабі".

У мережі вже з'явилися перші фото Григорія в новій команді. Знімки з тренування опубліковані на сторінці чинних володарів Кубка України в Facebook. Як видно, син Ігоря Валерійовича відмінно вписався в команду. Варто також відзначити чудову спортивну форму Григорія. До речі, габарити хлопця просто вражають - 193 см і 95 кг.

Григорій Коломойський в БК "Дніпро" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Судячи з усього, у своєму новому клубі спортсмен буде грати під 45-м номером.

Григорій Коломойський буде грати за БК "Дніпро" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Зазначимо, що Григорій Коломойський навчався в Клівлендському університеті на спеціальності спортивний менеджмент. Там же почав грати в баскетбол на позиції розігруючого захисника в "Клівленд Стейт Вікінгс".

Григорій Коломойський в "Клівленд Стейт Вікінгс" (фото: csuvikings.com)

Цікаво, що в анкеті на сторінці студентської команди містом народження Григорія вказана Женева.

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Додамо, що спортивні експерти вважають БК "Дніпро" головним фаворитом на чемпіонство в Україні.

Раніше Ігор Коломойський розповів про деталі зустрічі з Петром Порошенком після виборів.