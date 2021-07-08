Единственный курорт в "ДНР": как сегодня выглядит Седово

В курортный поселок Седово, который находится под контролем боевиков "ДНР", жителям ОРДЛО приходится добираться через блокпосты, простаивать в многочасовых очередях, проходить процедуры предварительной регистрации, проверки и досмотра в рамках "противоэпидемиологических мер" из-за COVID-19.

Что же ожидает на курорте в Таганрогском заливе Азовского моря людей после всего этого квеста - читайте в материале ниже.

Жители подконтрольных оккупантам территорий на Донбассе делятся впечатлениями от отдыха в пгт Седово в сети, публикуют видео и фото.

В публикациях звучат жалобы на замусоренные пляжи и высокие цены при низком сервисе. К тому же недавно на курорте произошли подтопления из-за непогоды со шквалами и ливнями.

Видео: в Седово на днях ухудшилась погода

Однако при этом в поселок едет немалое количество людей, ведь у обладателей "республиканских паспортов" толком нет особой альтернативы.

Как рассказала о своем опыте отдыха в Седово жительница ОРДЛО в сообществе "DonetskOperative" на странице в Facebook, раньше на любой курорт Азовского моря она добиралась за 3 часа с остановками на кофе и перекусы, а сейчас из 10 дней отпуска потратили только 2 дня на дорогу.

"Решили с мужем съездить на популярнейший среди жителей "республики" морской курорт на Азовском море, так сказать. И это просто была самая хе**вая моя поездка... Простояли в очереди почти целый день, вы представляете простоять день на солнце, которое невыносимо печет. Люди уже начали шутить, что это стало уже очередным развлечением в "ДНР", на фото видно километровую очередь на въезд в Седово", - говорится в публикации.

Очередь с проверками на въезде на курорт "ДНРовцев" в Седово (фото: facebook.com/groups/ DonetskOperative)

Женщина пишет, что для того, чтобы прорваться к пляжу, приходилось проходить через блокпосты, где "чуть не залазили в трусы, чтобы сделать досмотр". Такие многочасовые очереди с системой пропусков и предварительной регистрацией "власти" объясняют, в том числе, "борьбой с коронавирусом", хотя как это влияет на эпидемиологическую ситуацию - не уточняется.

"Плюс к всему этому отдохнуть в Седово по цене получается, как слетать за границу. А об условиях проживания даже говорить не хочу, потому что как вспомню - то сразу мурашки по телу. Море грязное, пляжи не убранные, везде мусор, да к всему этому пьяный контингент не дает нормально позагорать потому что орут, ругаются матом, как вспомнила аж мерзко стало", - рассказала курортница.

Очереди с проверками документов на въезде в Седово показали на фото и другие пользователи сети, при этом в комментах люди отмечают, что приходилось стоять в солнцепек.

На въезде в Седово "ДНРовцы" проводят проверки с досмотрами (фото: instagram.com/alenkavladichenko)

Также на снимках от отдыхающих можно увидеть прайсы на продукты, какое жилье предлагают снимать на курорте в пансионатах или в частном секторе, в каком состоянии инфраструктура поселка с рынками, общепитами и пляжами.

Судя по кадрам, недавнее погодное ненастье действительно могло повлиять на количество отдыхающих в Седово. Или, как отмечают в пабликах, это результат вышеописанных факторов в комплексе.

Подконтрольный "ДНР" курортный поселок Седово в 2021 (фото: facebook.com/groups)