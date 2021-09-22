З'явилися свіжі фото "Донбас-Арени", куди бояться заходити люди: сумні кадри

У Донецьку, що зараз знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", показали сумні фото стадіону і спортивного комплексу "Донбас Арена". Зокрема, наразі все у жахливому стані та заростає бур'янами.

Як зараз виглядає комплекс - дивіться в матеріалі Styler нижче.

В якому стані стадіон

На фото видно, що біля стадіону знаходиться паркова частина, яка у буквальному сенсі потопає у бур'янах і траві. На тротуарних доріжках через плити проростають кущі. Також подекуди видно засохлі мертві дерева.

Як відомо, стадіон побудували у 2009 році і тоді він вважався одним із найкрасивіших у світі, який за стандартами УЄФА і ФІФА відповідав класу "еліт". Будівництво стадіону і парку навколо нього обійшлося приблизно у 400 мільйонів доларів. Арена могла вмістити понад 52 тисячі уболівальників.

Свій останній матч на "Донбас Арені" "Шахтар" провів 2 травня 2014 року, обігравши "Іллічівець" із рахунком 3:1. Відтоді матчі на стадіоні не проводяться.

Окрім того, влітку та восени 2014 року "Донбас Арена" кілька разів потрапляла під обстріл та були пошкоджені фасад арени, її комунікації та обладнання.

"Донецьк. Наші дні. Занедбана територія "Донбас Арени" заростає бур'янами і занепадає. Спасибі, Росія!" - підписав знімки журналіст Денис Казанський.

"Донбас Арена" у наш час (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Донбас Арена" у наш час (фото: twitter.com/MaksNike11/status)

Окрім того, журналіст опублікував для порівняння цей же комплекс, який був раніше домашнім стадіоном ФК "Шахтар".

"Для порівняння. Так все виглядало до приходу "русского мира" за "поганої України"", - написав він.

"Донбас Арена" до захоплення Донецька "ДНРівцями" (фото: twitter.com/den_kazansky)

Користувачі публікують у мережі знімки скульптур, які знаходяться навколо стадіону. Зараз вони розбиті і покрилися тріщинами.

Розбиті скульптури навколо стадіону "Донбас Арена" (twitter.com/666_mancer)

Чому всі бояться заходити в кабінет Ахметова

Через 7 років в непідконтрольному Донецьку на "Донбас Арені" представники місцевої "влади" і члени незаконних збройних формувань бояться заходити в кабінет власника - українського бізнесмена Ріната Ахметова.

У соцмережах пишуть, що у працівників стадіону вважається поганим знаком заходити в кабінет бізнесмена.

"Більш того, його особистий ліфт, який підіймав Ріната з особистого гаража відразу в кабінет, ніхто з того часу його не вмикав", - розповів один з менеджерів стадіону.

Також існує погана прикмета, що той хто в кабінет заходить, то вже ніколи в Донецьк не повертається.