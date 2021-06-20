Появились пугающие фото из СССР, показывающие обозленного советского человека

То время часто описывается с ностальгической ноткой о том, что "раньше и трава была зеленее, вода мокрее, а люди добрее". Советскому человеку приписывались такие качества, как отзывчивость, сердечность, готовность всегда и везде приходить на помощь друг другу.

Предлагаем вспомнить, какой на самом деле была жизнь в "совке".

Репрессии и доносы

В 1930-50-е годы в совке вовсю процветало доносительство. Этот период сформировал типаж человека-доносчика. Он улыбается вам на улице, это добрый сосед, душевный коллега, но в то же время пристально следит за вашими словами и действиями, чтобы при первом удачном случае донести на вас.

Такими действиями, во-первых, человек возвышал себя, а, во-вторых, мог претендовать на материальные "плюшки".

В целом, никакой "особой доброты" у советских людей в те годы не наблюдалось. Это было серое и бедное общество, пронизанное доносительством и взаимным недоверием.

Общество зависти к успехам соседа

В более поздние "благополучные" советские времена жизнь стала сытнее, но доброта от этого в советском человеке не проснулась.

Люди начали завидовать друг другу - у кого-то квартира больше, сосед машину купил, а соседка - пылесос, коллега "достала" путевку на море, а подруга привезла модные сапоги "из-за бугра".

Для получения тех или иных благ "добрые" советские люди не брезговали идти по головам. И хотя были уже другие времена, "капнуть" на того или иного человека в какое-нибудь местное партийное отделение считалось вполне нормальным. "Обойти" же того или иного человека в гонке за жизненными благами считалось даже чем-то достойным и успешным.

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Все мы помним образ "советской продавщицы"

Тотальная бедность, зависть, неустроенность и ограниченность ресурсов привели к тому, что большинство советских людей были не то что недобрыми - они часто были озлобленными.

Драки и ругань в магазинах, толкотня и хамство в переполненном общественном транспорте, очереди в поликлиниках - все это никак не способствовало какой-то атмосфере "доброты", о которой любят говорить те, кто вздыхает по счастливым советским временам.