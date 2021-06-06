Появились запрещенные фото вытрезвителей СССР, на которые трудно смотреть без ужаса

Система советских вытрезвителей - спорная и неоднозначная тема. С одной стороны пьяницам, которые валялись на улицах (часто зимой), не давали умереть, а с другой - для выполнения плана милиция часто хватала людей с легким опьянением прямо на улицах. В вытрезвителях людей избивали, и конечно же уведомляли по месту работы, добавляя человеку позорное клеймо.

Кадры из советских вытрезвителей опубликовал блогер Максим Мирович на странице LiveJournal. Конечно же эти фото не становились достоянием официальной прессы, так как зрелище, откровенно говоря, не самое приятное.

Но факт остается фактом - в СССР пьянство было, процветало, а боролись с ним порой жесткими методами.

Откуда взялись вытрезвители

В Российской империи первое заведение такого типа появилось еще в 1902 году в Туле. Тогда это место назвали "Приютом для опьяневших", а в штате был специальный фельдшер и кучер, которые ездили по городу и грузили в телегу пьяниц.

А вот в 1930-1940-х уже в СССР решили, что "пьянству - бой" и стали по приказу самого Берии открывать вытрезвители. Система развивалась постепенно, охватывая все больше и больше городов во всех странах соцлагеря.

Вытрезвители существовали в Украине до 1997 года и были закрыты после того, как была ратифицирована Женевская конвенция о правах человека. К слову, в России последнее такое заведение закрылось лишь в 2011-м.

Как работали советские вытрезвители

Попадали в вытрезвитель в основном те, кто пьянствовал в общественных местах, на улице и т. д. Из квартир в вытрезвитель не забирали - это считалось "семейным конфликтом" и разбиралось иначе.

Специальный наряд из двух милиционеров и водителя ездил по городу и собирал тех, кто портил картину идеального советского существования со "здоровым телом и духом".

Иногда дабы посадить пьяницу дебошира в "автозак", на борту которого была надпись "Спецмедслужба", приходилось прикладывать немало усилий.

Интересно, что отдельным гражданам путевка в вытрезвитель была недоступна. Это депутаты Советов народных депутатов, герои Советского союза а также кавалеры некоторых орденов. Не везли в вытрезвитель "сильно беременных" и людей с очевидными признаками инвалидности.

Официально в вытрезвитель везли тех, кто попадал в категорию опьянения средней и тяжелой стадии. При этом стадия определялась милиционером "на глаз".

Иногда такие фургоны дежурили близ мест, где потенциально возможна концентрация пьяных - у ресторанов, дискотек, возле проходных заводов в день получки. Символично, что за поимку пьяниц милиционерам часто давали талоны на спиртное.

После того, как "клиента" доставляли в заведение, сперва устанавливали его личность и место работы. А особенно "тяжелых" протрезвляли под ледяным душем.

Некоторых попавших в вытрезвитель привязывали к скамьям - если те сопротивлялись либо не могли сидеть самостоятельно. Затем милиционеры забирали деньги и документы, фотографировали попавшего к ним человека, раздевали - часто очень грубо, разрывая одежду. В некоторых вытрезвителях голову "посетителя" могли наголо обрить.

Бывали и случаи прямого избиения попавших в вытрезвитель людей. Время от времени милиционеры могли также присвоить и деньги попавшего к ним гражданина, ведь доказать потом что-либо было невозможно.

После душа и других "мер" пьяницу оставляли проспаться в одной из комнат - обычно там в ряд стояли нары либо панцирные кровати. На кроватях могли быть подушки и одеяла - но иногда их не оставляли. Утром была "побудка", как в армии. После нее фельдшер повторно осматривал "клиентов", а милиционеры устанавливали личности тех, у кого это не удалось сделать накануне.

Женщин тоже отправляли в вытрезвитель - как правило, они находились в отдельной комнате.

Фото: Как выглядели советские вытрезвители (mirovich.media)

За пребывание в вытрезвителе обычно выписывалась квитанция - в позднесоветские годы сумма за пребывание там составляла 15-25 рублей, что довольно большие деньги по тем временам.

Также о попадании в вытрезвитель сообщали на работу - и если простому заводскому работяге это особо ничем не грозило (на это закрывали глаза), то какому-нибудь интеллигентному товарищу это могло стоить карьеры.