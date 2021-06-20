З'явилися лякаючі фото з СРСР, що показують розлючену радянську людину

У мережі з'явилися фото з СРСР, які руйнують міфи про "особливу доброту" радянських людей. На ділі все було не так, як хотіла показати офіційна преса і телебачення. Часи були складні, більшості людей доводилося не жити, а виживати, більше того - з таким станом речей народ змирився.
Кадри з радянської дійсності опублікував відомий блогер Максим Мирович на сторінці LiveJournal.
Той час часто описується з ностальгічною ноткою про те, що "раніше і трава була зеленішою, вода мокрішою, а люди добрішими". Радянській людині приписувалися такі якості, як чуйність, сердечність, готовність завжди і скрізь приходити на допомогу один одному.
Пропонуємо згадати, яким насправді було життя в "совку".
У 1930-50-і роки в совку щосили процвітало доносництво. Цей період сформував типаж людини-донощика. Він усміхається вам на вулиці, це добрий сусід, душевний колега, але водночас пильно стежить за вашими словами і діями, щоб при першому вдалому випадку донести на вас.
Такими діями, по-перше, людина підносила себе, а, по-друге, могла претендувати на матеріальні "плюшки".
В цілому, ніякої "особливої доброти" у радянських людей в ті роки не спостерігалося. Це було сіре і бідне суспільство, пронизане доносництвом і взаємною недовірою.
У більш пізні "благополучні" радянські часи життя стало ситніше, але доброта від цього в радянській людині не прокинулася.
Люди почали заздрити один одному - у когось квартира більше, сусід машину купив, а сусідка - пилосос, колега "дістала" путівку на море, а подруга привезла модні чоботи "з-за бугра".
Для отримання тих чи інших благ "добрі" радянські люди не гребували йти по головах. І хоча були вже інші часи, "капнути" на ту чи іншу людину в яке-небудь місцеве партійне відділення вважалося цілком нормальним. "Обійти" ж ту чи іншу людину в гонитві за життєвими благами вважалося навіть чимось гідним і успішним.
Всі фото: mirovich.media
Тотальна бідність, заздрість, невлаштованість і обмеженість ресурсів призвели до того, що більшість радянських людей були не те що недобрими - вони часто були озлобленими.
Бійки і лайка в магазинах, штовханина і хамство в переповненому громадському транспорті, черги в поліклініках - все це ніяк не сприяло якійсь атмосфері "доброти", про яку люблять говорити ті, хто зітхає за щасливими радянськими часами.
Раніше ми писали про заборонені фото витверезників СРСР, на які важко дивитися без жаху.
Також у мережі показали фото радянської дійсності, які лякають жорстокою правдою.