Появились правдивые фото жизни "алкашей" в СССР. На них сложно смотреть без ужаса

Блогер напомнил, что алкашей не стесняясь показывали в кино. К примеру, гениальный Борислав Брондуков (кстати, сам человек непьющий) сыграл таких классических советских алкоголиков сразу в нескольких фильмах - например, "Афоня" или "Сто грамм для храбрости".

"Разумеется, алкоголизм существовал и в других странах, но в СССР алкоголизм имел весьма много специфических черт - начиная от социального и профессионального статуса пьющих и заканчивая их внешним видом. Советские алкоголики выглядели весьма колоритно - это было обусловлено их социальным и профессиональным статусом, а также видом горячительных напитков - "класс-гегемон" в позднем СССР пил практически все, что горит", - пишет Мирович.

Советских алкоголиков часто можно было встретить на заводских проходных. Причем таких не увольняли, пытаясь "перевоспитывать".

"Алкоголик знал, что он в любом случае останется на рабочем месте, а все выговоры и товарищеские суды были ему до лампочки. В общем, очень часто среди выходящих с завода людей можно было встретить примерно следующий контингент, многие спешили в находившиеся поблизости с проходной вино-водочные магазины, чтобы "отдохнуть", - добавил блогер.

Соответствующий контингент наводнял массовые очереди за спиртным после введения сухого закона в 1985-м. Тогда алкоголь продавался лишь в определенное время в определенных магазинах.

"Практически всегда в очередях была давка, она возникала из-за ограничения продажи спиртного "в одни руки" - когда доходила очередь до очередного страждущего, к нему через всю очередь протискивался собутыльник, который якобы "стоял вместе с ним", чтобы купить в два раза больше спиртного. Кстати, легендарное "третьим будешь?" родилось примерно в те же времена", - рассказывает Максим Мирович.

А вот пиво во времена СССР продавалось практически везде. Ведь напиток считался тогда чуть ли не безалкогольным и действие "сухого закона" на пенное не распространялось.

Иногда алкаши упивались и валялись прямо в парках, на остановках общественного транспорта и в прочих общественных местах.

"Что самое страшное - валяющиеся алкаши никого не смущали, не пугали и не удивляли. Они были совершенно интегральной частью окружающего ландшафта", - добавил Мирович.

Так выглядели советские алкоголики (mirovich.media)