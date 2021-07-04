З'явилися правдиві фото життя "алкашів" в СРСР. На них складно дивитися без жаху

Блогер нагадав, що алкашів не соромлячись показували в кіно. Наприклад, геніальний Борислав Брондуков (до речі, сама людина непитуща) зіграв таких класичних радянських алкоголіків відразу в декількох фільмах - наприклад, "Афоня" або "Сто грамів для хоробрості".

"Зрозуміло, алкоголізм існував і в інших країнах, але в СРСР алкоголізм мав досить багато специфічних рис - починаючи від соціального і професійного статусу питущих і закінчуючи їх зовнішнім виглядом. Радянські алкоголіки виглядали досить колоритно - це було обумовлено їх соціальним і професійним статусом, а також видом міцних напоїв - "клас-гегемон" в пізньому СРСР пив практично все, що горить", - пише Мирович.

Радянських алкоголіків часто можна було зустріти на заводських прохідних. Причому таких не звільняли, намагаючись "перевиховувати".

"Алкоголік знав, що він в будь-якому випадку залишиться на робочому місці, а всі догани і товариські суди були йому до лампочки. Загалом, дуже часто серед виходять людей, що виходили з заводу, можна було зустріти приблизно такий контингент, багато хто поспішав в найближчі з прохідною вино-горілчані магазини, щоб "відпочити", - додав блогер.

Відповідний контингент наповнював масові черги за спиртним після введення сухого закону в 1985-му. Тоді алкоголь продавався лише в певний час в певних магазинах.

"Практично завжди в чергах була тиснява, вона виникала через обмеження продажу спиртного "в одні руки "- коли доходила черга до чергового стражденного, до нього через всю чергу протискався товариш по чарці, який нібито "стояв разом з ним", щоб купити в два рази більше спиртного. До слова, легендарне "третім будеш?" народилося приблизно в ті ж часи", - розповідає Максим Мирович.

А ось пиво за часів СРСР продавалося практично скрізь. Адже напій вважався тоді мало не безалкогольним і дія "сухого закону" на пінне не поширювалася.

Іноді алкаші впивалися і валялися прямо в парках, на зупинках громадського транспорту і в інших громадських місцях.

"Що найстрашніше - алкаші, що валяються, нікого не бентежили, не лякали і не дивували. Вони були абсолютно інтегральною частиною навколишнього ландшафту", - додав Мирович.

Так виглядали радянські алкоголіки (mirovich.media)