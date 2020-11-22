Появились первые фото Ефремова из белгородского СИЗО

Михаил Ефремов (фото: instagram.com/efremovmfan)

В сети появились фото российского актера в белгородском СИЗО

Михаил Ефремов находится в белгородском изоляторе на карантине до того, как его распределят в колонию. В сети опубликовали первые фото российского актера, который был осужден на 7,5 лет за смертельную аварию в центре Москвы.

На фотографиях можно увидеть Ефремова с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Артисту удалось посетить молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении.

Владыка Иоанн исповедовал и причастил Ефремова, а также других заключенных в СИЗО. Он также обратился к сотрудникам и осужденным со словами проповеди, в которой он призвал их отнестись к коронавирусу как к препятствию. При этом митрополит уверен, что люди преодолеют болезнь.

Михаил Ефремов в СИЗО в Белгороде (фото: beleparh.ru)

После окончания богослужения митрополит окропил помещения святой водой.

Михаил Ефремов в СИЗО в Белгороде (фото: beleparh.ru)

По фотографиям заметно, что Михаил Ефремов сильно похудел. Также у него отрасли волосы, которые он подстриг под ноль. Актеру пока разрешено носить свою одежду, но когда он прибудет в колонию, то будет носить робу.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов пересек разделительную полосу и вылетел на встречную, где столкнулся с небольшим грузовиком. Водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после инцидента.

Очевидцы говорили, и это было видно на видео с места ДТП, что актер был сильно пьян. Кроме того, анализ показал, что в крови артиста были остатки наркотических веществ.

Ранее Михаил Ефремов подал жалобу на своего бывшего юриста и на приговор в суде.