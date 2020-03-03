Появились новые данные о мужчине, который завез коронавирус в Украину

Коронавирус добрался до Украины. Как стало известно во вторник, 3 марта, инфекция поразила мужчину из Черновицкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении областной клинической больницы.

Подробности того, где и когда человек мог подцепить коронавирус COVID-19, а также с кем он контактировал, кроме собственной жены, рассказали в Черновицкой областной госадминистрации.

Сообщается, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. В путешествии и во время возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" померили ему температуру, она была нормальной.

Горячка и першение в горле появились у него 28 февраля. Мужчина сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу его забрала "скорая". Медиков предупредили, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом, поэтому они выехали на вызов в защитных костюмах.

С кем контактировал больной на коронавирус в Украине

Мужчина возвращался в Украину автомобилем, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который измерял температуру. За ним наблюдают врачи.

Медики отмечают, что мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу обратился за помощью к специалистам.

"Превентивные меры, знание алгоритма действий, который необходимо применять, вооружают нас как общество для того, чтобы грамотно вести себя в таких ситуациях, когда установлен факт инфицирования", - сказал глава местной ОГА Сергей Осачук.

Фото из больницы, где находится больной на коронавирус человек (facebook.com/cvODA)

В Черновицкой области сегодня работает круглосуточная "горячая линия" 066-084-93-13 для информирования населения по получению медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19. Туда советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если во время пересечения границы они не имели проблем со здоровьем.

Ранее врачи рассказали, что медицинские маски не спасают от жизни коронавирус COVID-19.