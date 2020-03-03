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Маски не спасут: что действительно сможет уберечь от коронавируса

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 10:15
Маски не спасут: что действительно сможет уберечь от коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по миру

Коронавирус COVID-2019 распространился уже более, чем в 70 странах, 90 тысяч заболевших, 3 тысячи погибших. Джером Адамс, главный хирург США, где от коронавируса умерло уже шесть человек, призвал американцев не носить респираторные маски для защиты.

Об этом медик рассказал в эфире Fox News. По словам Адамса, маски - это не те меры, к которым стоит прибегать для предотвращения инфицирования.

"Одна из вещей, которые широкой общественности делать не стоит, это покупать маски", - заявил хирург.

Адамс пояснил, что, во-первых, эффективность масок для предотвращения коронавируса не доказана, во-вторых, люди, покупающие маски, зачастую не умеют их правильно носить.

Маски не спасут: что действительно сможет уберечь от коронавируса

Джером Адамс, главный хирург США (скрин: twitter.com/Surgeon_General)

Медик также рассказал, как правильно уберечь себя:

  • часто мыть руки с мылом по 15-20 секунд,
  • избегать больных людей.

Кроме того, Адамс подчеркнул, для того, чтобы коронавирус не распространялся, нужно оставаться дома в случае болезни, а при чихании и кашле правильно прикрывать рот и нос.

Ранее мы также писали, как отличить опасный коронавирус от острой респираторной вирусной инфекции или простуды.

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