Появились грустные фото заброшенной "Донбасс Арены" в Донецке: "спасибо, Россия!"

На кадрах видно, что парковая часть около стадиона теперь утопает в зарослях и травах, которые начинают захватывать и лавочки. Неухоженные газоны покрыли сорняки, через плиты на тротуарных дорожках пробиваются кусты. На фоне этой буйной растительности кое-где видны засохшие мертвые деревья.

На самом стадиона, построенномв 2009 году и считавшийся одним из самых красивых в мире (по аккредитации УЕФА и ФИФА сооружение соответствует классу "элит"), уже 7 лет матчи не проводятся.

"Донецк. Наши дни. Заброшенная территория "Донбасс Арены" зарастает бурьянами и приходит в упадок. Спасибо, Россия!" - подписал грустные снимки Казанский.

"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке летом 2021 (фото: twitter.com/den_kazansky)

Журналист и писатель также продемонстрировал для сравнения этот же комплекс, бывший ранее домашним стадионом ФК "Шахтер", на фото до начала российской интервенции и оккупации Донецка.

"Для сравнения. Так все выглядело до прихода русского мира при "плохой Украине"", - написал он.

Так выглядела "Донбасс Арена" до захвата Донецка "ДНРовцами" (фото: twitter.com/den_kazansky)