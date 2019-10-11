Появились фото виллы Зеленского в Италии: россиянами там и не пахнет

Владимир Зеленский владеет особняком в Италии в городке Форте-дей-Марми, из-за которого во время предвыборной гонки разгорелся настоящий скандал. Недавно журналист Осман Пашаев на своей Facebook-странице опубликовал снимки дома, рассказав о местном колорите.

Стоит отметить, что журналист не нашел в городке "русского духа", о котором весной писали все СМИ, указывая, что соседями тогда еще будущего президента являются российские олигархи - Абрамович, Дерипаска, Прохоров и другие.

Вилла Зеленского в Италии (фото: facebook.com/osman.pashayev)

"Пугали, что Форте дей Марми - русско-богатое гетто. Приехали. Ни разу русской речи, никаких русских вывесок. Спокойный городок из частных вилл", - пишет журналист.

Пашаев пишет, что в доме, судя по всему, никто не живет - ставни закрыты, а под ворота кто-то подбросил пакет с мусором.

Вилла Зеленского в Италии (фото: facebook.com/osman.pashayev)

Кроме того, домик находится не на берегу моря, а где-то на третьей или четвертой линии. А сам район, где находится вилла Зеленского, не похож на лакомый кусочек для российских олигархов.

Вилла Зеленского в Италии (скрин: facebook.com/osman.pashayev)

Пользователи сети отметили, что журналист просто попал туда не в сезон, иначе бы он обязательно услышал и гул дискотек с российской попсой, и засилие отдыхающих из РФ.

"Русские уже уехали где потеплее - Флорида, Гоа, Доминикана, Мальдивы. Форточка не котируется в октябре", - написала один из пользователей.

"В сезон в Forte dei Marmi слышно только русскую речь. Местный Ашан в формате лакшери предлагает салат оливье, пельмени и котлеты Пожарские. А на всех дискотеках крутят русскую попсу. Я бежал оттуда в менее фешенебельное Сан Ремо. А нашему гаранту видимо "норм", - отметил юзер, побывавший в итальянском городке.

"Согласна, приедь туда летом и ты увидишь весь простигосподи росбомонд", - отметила комментатор.