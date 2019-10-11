З'явилися фото вілли Зеленського в Італії: росіянами там і не пахне

Володимир Зеленський володіє особняком в Італії в містечку Форте-дей-Мармі, через який під час передвиборної гонки розгорівся справжній скандал. Нещодавно журналіст Осман Пашаєв на своїй Facebook-сторінці опублікував знімки будинку, розповівши про місцевий колорит.

Варто відзначити, що журналіст не знайшов у містечку "російського духу", про який навесні писали всі ЗМІ, вказуючи, що сусідами тоді ще майбутнього президента є російські олігархи - Абрамович, Дерипаска, Прохоров та інші.

Вілла Зеленського в Італії (фото: facebook.com/osman.pashayev)

"Лякали, що Форте дей Мармі - російсько-багате гетто. Приїхали. Жодного разу російської мови, ніяких російських вивісок. Спокійне містечко з приватних вілл", - пише журналіст.

Пашаєв пише, що в будинку, судячи з усього, ніхто не живе - віконниці зачинені, а під ворота хтось підкинув пакунок зі сміттям.

Вілла Зеленського в Італії (фото: facebook.com/osman.pashayev)

Крім того, будиночок знаходиться не на березі моря, а десь на третій або четвертій лінії. А сам район, де знаходиться вілла Зеленського, не схожий на ласий шматочок для російських олігархів.

Вілла Зеленського в Італії (скрін: facebook.com/osman.pashayev)

Користувачі мережі відзначили, що журналіст просто потрапив туди не в сезон, інакше б він обов'язково почув і гул дискотек з російською попсою, і засилля відпочиваючих з РФ.

"Росіяни вже поїхали де тепліше - Флорида, Гоа, Домінікана, Мальдіви. Форточка не котирується в жовтні", - написала одна з користувачів.

"В сезон в Forte dei Marmi чути лише російську мову. Місцевий Ашан у форматі лакшері пропонує салат олів'є, пельмені і котлети Пожарські. А на всіх дискотеках крутять російську попсу. Я втік звідти в менш фешенебельне Сан Ремо. А нашому гаранту мабуть "норм", - зазначив юзер, який побував в італійському містечку.

"Згодна, приїдь туди влітку і ти побачиш весь простигосподи росбомонд", - зазначила коментатор.