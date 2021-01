Появились фото и видео с концерта на инаугурации Байдена: яркое шоу!

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Сегодня он официально стал 46 президентом страны. В честь этого прошел торжественный концерт.

Спеть гимн на инаугурации президента США пригласили известную певицу Леди Гага. Стоит отметить, что артистка была сторонником Байдена во время президентской гонки 2020 года.

Инаугурация Джо Байдена (фото: Getty Images)

Она вышла на сцену в большой красной юбке и с огромной брошью в виде золотого голубя. В сопровождении оркестра морской пехоты США она спела гимн в микрофон золотистого цвета.

Также на сцену вышла еще ода популярная американская певица Дженнифер Лопес, которая спела песню "This Land is Your Land " и "America The Beautiful".

Американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс спел на инаугурации президента США песню "Amazing Grace".

Стоит отметить, что во время своей инаугурационной речи Джо Байден прокомментировал штурм Капитолия. Он заявил, что в стране такого больше не произойдет.

Инаугурация Джо Байдена (фото: Getty Images)

Также новоизбранный президент США пообещал победить экстремизм и терроризм в США.

Инаугурация Джо Байдена (фото: Getty Images)

Напомним, что Дональд Трамп подставил нового президента США Джо Байдена в день инаугурации. По традиции, экс-президент должен отправить за новоизбранным главой государства правительственный самолет, который доставит его и первую леди на торжественную церемонию. Но Трамп заставил Байдена самостоятельно добираться на инаугурацию.

Мы также писали о том, чем займется Джилл Байден в качестве первой леди США.