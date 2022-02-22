Появились фото украинских воинов, погибших на фронте: Житомир в трауре приспускает флаги

Городской глава выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших защитников Украины и отметил, что эта трагедия "еще больше нас сплотила в силе и способности давать отпор, защищать и защищать свою страну".

"Житомир в трауре. Мы приспускаем флаги. Два десантника 95-ки: старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах погибли вчера при обстреле врага. Агрессор еще раз принес горе и беду на нашу землю", - говорится в публикации.

В пресс-службе городского совета проинформировали, что церемония прощания с погибшими военными состоится на Соборной площади в Житомире. О точной дате и времени сообщат дополнительно позже.

Военные ВСУ Игорь Демидчук и Александр Стельмах (фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Демидчук Игорь Александрович, старший лейтенант, командир 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 13 мая 1993 года в Овруче Житомирской области.

Стельмах Александр Анатольевич, сержант, сержант по материальному обеспечению 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 16 марта 1981 года в селе Глиновка Андрушевского района Житомирской области.

Десантники 21 февраля около 16.10 на фронте на Донбассе в результате артиллерийского обстрела противника получили ранения, которые оказались фатальными.