З'явилися фото українських воїнів, загиблих на фронті: Житомир у жалобі приспускає прапори

Міський голова висловив глибокі співчуття родинам і близьким загиблих захисників України і зазначив, що ця трагедія "ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну".

"Житомир у жалобі. Ми приспускаємо прапори. Два десантники 95-ки: старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах загинули учора під час обстрілу ворога. Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю", - йдеться в публікації.

У прес-службі міської ради поінформували, що церемонія прощання із загиблими військовими відбудеться на Соборній площі в Житомирі. Про точну дату і час повідомлять додатково пізніше.

Військові ЗСУ Ігор Демидчук та Олександр Стельмах (фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Демидчук Ігор Олександрович, старший лейтенант, командир 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13 травня 1993 року в Овручі Житомирської області.

Стельмах Олександр Анатолійович, сержант, сержант з матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16 березня 1981 року в селі Глинівка Андрушівського району Житомирської області.

Десантники 21 лютого близько 16.10 на фронті на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу противника отримали поранення, які виявилися фатальними.